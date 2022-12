9 hábitos que estropean tus dientes

La mayoría de nosotros hemos oído a nuestros padres decir que no hiciéramos ciertas cosas con nuestros dientes si no queríamos dañarlos. Y aunque durante un tiempo funcionó, a medida que nos hicimos mayores muchos de nosotros no solo comenzamos a hacer esas cosas que nuestros padres nos prohibían, sino que las llevamos más allá y las convertimos en un hábito.

Esos hábitos, si se repiten lo suficiente, pueden causar un gran daño a nuestros dientes y encías. Por ello es importante conocer cuáles son estos malos hábitos para dejar de hacerlos y preservar nuestra salud bucodental.

Morderse las uñas

Por el bien de nuestra salud bucal, debemos evitar mordernos las uñas tanto como sea posible. Fuente: Twitter FOTO: La Razón (Custom Credit)

Morderse las uñas es una de esas cosas que la mayoría de los padres les han dicho a sus hijos que dejen de hacer en algún momento, aunque pocos han conseguido que dejaran de hacerlo. Pese a que podamos pensar que solo lo hacían para molestarnos, nada más lejos de la realidad, ya que a medida que transcurre el día, nuestras uñas recogen las bacterias de las cosas que tocamos y algo tan banal como un pequeño corte dentro de la boca, puede causar que enfermemos o que nos creemos una infección.

Noches de atracones

Los atracones por la noche pueden causar estragos en los dientes y las encías FOTO: Foodcollection GesmbH GTRES

Después de un largo día de trabajo, es tentador sentarse en el sofá y ver nuestro programa de televisión favorito mientras comemos todo lo que está a nuestro alcance. Aunque no pasa nada por hacerlo de vez en cuando, los atracones en exceso pueden causar estragos en los dientes y las encías. Incluso si se trata de alimentos calificados como saludables, su consumo puede provocar caries y una mala salud en general.

Fumar tabaco

Unas chicas fumando en la terraza de un bar FOTO: Jesus G. Feria La Razón

A pesar de toda la evidencia sobre los peligros del consumo de tabaco, el hecho es que todavía existe mucha gente que fuma todos los días. Este hábito a menudo se considera una adicción debido a las sustancias químicas que se encuentran en el tabaco. Si una persona lo consume habitualmente y no cambia este hábito, puede derivar en toda una serie de problemas de salud que van desde dientes podridos hasta cáncer.

Abrir paquetes con los dientes

Blancorexia: obsesión por unos dientes relucientes

A veces necesitamos abrir algo y las tijeras están lejos de nuestro alcance, es por eso que tantas personas usan sus dientes para abrir todo tipo de paquetes. Aunque parezca inofensivo, romper los paquetes de plástico no solo puede cortar las encías, sino que incluso puede provocar la rotura de parte del diente. Lo que requerirá la visita al dentista y la consecuente factura.

Beber demasiadas bebidas ácidas

-FOTODELDIA- EA2485. MOSCÚ (RUSIA), 08/12/2020.- Una mujer bebiendo vino tinto. EFE/YURI KOCHETKOV FOTO: YURI KOCHETKOV EFE

Disfrutar de una copa de vino o de un buen zumo de naranja de vez en cuando no provoca ningún tipo de efecto adverso en la salud de la mayoría de las personas. De hecho, muchas de esas bebidas tienen algunos beneficios. Sin embargo, demasiadas bebidas especialmente ácidas pueden provocar algunos problemas en los dientes, ya que pueden hacer que su deterioro aumente más rápido de lo normal.

Tomar demasiado café

Mujer tomando un café. FOTO: Frederic Cirou GTRES

Sí, el café es delicioso y tomar esa primera taza por la mañana realmente hace que despertarse sea mucho más fácil. Sin embargo, demasiado café puede hacer que nuestros dientes se manchen de un color amarillo opaco. De hecho, la mayoría de los pacientes que visitan el consultorio de un dentista buscan servicios de blanqueamiento dental.

Además, agregar azúcar al café también puede crear otro conjunto de problemas para nuestra salud dental, como el aumento de peso y las caries. Esta es la razón por la que muchos servicios de atención de salud bucodental recomiendan que las personas limiten su consumo de café a al menos una taza al día.

No cepillarse/usar hilo dental diariamente

Una persona lavándose los dientes FOTO: Dreamstime Dreamstime

A menudo, los hábitos que no realizamos son los que marcan una gran diferencia en nuestra salud dental. Es por eso que tantos dentistas promueven la necesidad de cuidar nuestra salud dental mediante el cepillado diario de los dientes y del uso del hilo dental.

Rechinar los dientes

En la imagen, una mujer sonríe y presume de dientes blancos. FOTO: Unsplash Unsplash

Cuando las personas se ponen nerviosas, sus hábitos suelen salir a la luz. Por ejemplo, algunos comenzarán a dar golpecitos con los dedos en un escritorio, mientras que otros comenzarán a sacudir la pierna sin control. Pero, desafortunadamente, algunos tendrán hábitos mucho más destructivos, como rechinar los dientes. Esto, por supuesto, puede comenzar a astillar los dientes y/o aumentar la tasa de pérdida de esmalte de una persona.

Cepillado fuerte de los dientes

Lavarnos los dientes con demasiada fuerza puede dañar nuestras encías rápidamente FOTO: Dreamstime Dreamstime

Contrariamente a la creencia popular, cepillarse más fuerte no hará que nuestros dientes estén más limpios. Cuando nos lavamos los dientes con demasiada fuerza, las cerdas del cepillo pueden dañar nuestras encías rápidamente. Por tanto, el cepillado suave en circulos es la mejor forma de conseguir un cepillado perfecto.

Existen muchos hábitos que pueden causar daño a nuestros dientes y encías. Pero ahora que los conocemos, es importante comenzar a buscar formas de reducirlos o eliminarlos por completo de nuestro día a día, y la mejor forma de hacerlo es hablar directamente con un dentista.