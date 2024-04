Mariano Sanz: «En el futuro los dientes se reconstruirán con tejido dentario, no con implantes»

Es el español con más artículos científicos relevantes en Odontología de la última década, según un estudio publicado en «Clinical and Experimental Dental Research». Y ya en 2023 fue el segundo investigador español más influyente del mundo en este campo, según el ranking de la Universidad de Stanford.

¿En qué líneas de investigación concretas están trabajando actualmente?

Una de las líneas de investigación de mi equipo que más impacto ha tenido es la que ha permitido relacionar que la periodontitis severa se puede asociar a enfermedades como la diabetes, las cardiovasculares, la artritis y la artritis reumatoide y ahora una línea interesante de investigación es la que asocia la periodontitis con la depresión.

¿Cuál es la relación?

Trabajamos en colaboración con un grupo muy potente de neuroinflamación de la Complutense. Al provocar periodontitis y depresión a roedores, hemos visto que hay una influencia significativa. Así, cuando hay inflamación sistémica en la boca, los metabolitos van a la sangre, llegan al hígado, al cerebro, a los vasos sanguíneos y producen inflamación. Pues bien, hemos visto que las bacterias patógenas pueden viajar al cerebro e influir en la depresión. Al evaluar modelos de depresión si añadimos periodontitis se agrava. Y si se quita la periodontitis a los roedores la depresión mejora. Y es que no se puede tener salud general sin salud bucal.

Un estudio donde usted fue uno de los coordinadores mostró que las personas con periodontitis tienen casi 9 veces más riesgo de fallecer si sufren covid. ¿Hay que implementar medidas preventivas para reducir la carga de periodontitis?

Hay que lograr que no se llegue a la periodontitis. Cuando hay gingivitis, que es cuando hay inflamación en el borde superficial de la encía y sangra la boca al lavarse los dientes pero no está alterado el sistema que fija los dientes a los maxilares, es cuando las medidas preventivas son muy eficaces. No es lavarse dos o tres veces la boca, es hacerlo bien, eliminando la placa de bacterias que no se ven. Nuestro sueño es un cepillo inteligente que te diga la zona a la que uno no llega. Eso va a llegar más pronto que tarde.

¿Vamos lo suficiente al dentista?

Ha mejorado mucho la demanda, el problema es que en nuestro país está vinculada a la economía. No se entiende que no esté incluida en el SNS.

En cuanto a modas peligrosas, mucha gente joven se pone brillos en los dientes, compran férulas online, se hacen piercings o se blanquean de más los dientes. ¿Cuáles son los riesgos?

Muchos, porque nuestros dientes tienen que estar en equilibrio unos con otros y si no se produce una patología. Los alineadores para hacerse movimientos dentarios sin un profesional son muy peligrosos. Se están viendo muchos problemas con este tipo de negocios que se promueven en redes sociales. El peligro de la blancorexia es que para ello se usan productos muy abrasivos y hay dientes más resistentes y más débiles, y puede dar lugar a hipersensibilidad, fracturas, etc. Está muy bien tener dientes blancos, pero hay que controlarlo. El problema que tenemos es que muchos se están alejando de las medidas preventivas. Hace 15-20 años cuando hubo campañas para reducir caries se logró disminuirlas, pero está habiendo ciertos rebrotes porque los jóvenes no tienen conciencia preventiva y eso afecta a la salud de las encías. Parece más importante lo que se muestra en redes sociales, la parte estética, que la salud bucal.

El futuro de la Odontología pasa por...

La medicina personalizada, personalizar enfermedades que afectan a uno y también los tratamientos. La medicina regenerativa está avanzando muchísimo en Odontología para crear nuevos tejidos, regenerar el hueso, y algún día conseguir reconstruir dientes con el propio tejido dentario, no con implantes.