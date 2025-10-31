¿Viajas a Dubái dentro de poco? Esto es todo lo que necesitas saber

En los últimos años, Dubái se ha consolidado como uno de los destinos internacionales más visitados por los españoles. Su mezcla única de lujo, modernidad, cultura y seguridad lo convierte en un viaje inolvidable. Especialmente entre octubre y marzo, cuando las temperaturas son cálidas pero agradables, es el momento ideal para descubrir esta joya de los Emiratos Árabes Unidos.

Dubái ofrece experiencias para todos los gustos: safaris por el desierto, centros comerciales infinitos, skypools, rooftops, playas, zocos oro y especias, zonas históricas y modernos rascacielos. Además, allí se encuentra el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa y, a tan solo una hora, la Gran Mezquita de Abu Dabi, una obra arquitectónica impresionante.

Tanto si te apasiona el turismo cultural, gastronómico o de lujo, Dubái tiene algo que ofrecerte. Y aunque informarse antes del viaje siempre ayuda, hay detalles que solo se aprenden una vez que estás allí. Por eso, aquí encontrarás todo lo que necesitas saber para aprovechar tu viaje al máximo.

Dubái Pixabay

Mejor época para viajar a Dubái

El mejor momento para visitar Dubái es de octubre a marzo, cuando las temperaturas son agradables y permiten disfrutar del país sin sufrir el calor extremo del verano. Es la temporada alta, por lo que encontrarás más ambiente y actividades disponibles.

Respeta las costumbres locales

Dubái es un país árabe y, aunque es bastante abierto con los turistas, conviene respetar sus normas culturales. En espacios públicos, es recomendable cubrir los hombros y evitar prendas demasiado cortas. Las telas ligeras de lino o algodón son ideales para mantenerte fresca y cómoda.

Si deseas visitar las mezquitas, recuerda que deberás cubrir todo el cuerpo, incluido el pelo. Llevar un pañuelo en la mochila te sacará de más de un apuro. En la Gran Mezquita Sheikh Zayed, en Abu Dabi, la vestimenta es especialmente estricta.

Las muestras de cariño en público están prohibidas en Dubái. No pasa nada si eres turista y te olvidas, pero es mejor evitarlas para no llamar la atención o generar incomodidad. Guarda los momentos más íntimos para la privacidad del hotel.

Dónde alojarte

A la hora de elegir alojamiento, busca un hotel bien ubicado, ya que el tráfico en Dubái en determinados momentos del día es intenso. Lo ideal es hospedarte en un lugar que mantenga la esencia árabe, tanto en su arquitectura como en su gastronomía y ambiente.

Una excelente opción es el Barceló Al Jaddaf, situado a solo 15 minutos del Burj Khalifa y cerca del aeropuerto. Su estética árabe, su característico aroma y su buffet en el restaurante 'souk' con platos tradicionales te sumergirán en la cultura local. Además, cuenta con piscina con vistas al skyline, spa y peluquería.

El personal es encantador, y si coincides con Andrea, una española residente en Dubái, recibirás las mejores recomendaciones para disfrutar al máximo de la ciudad. En definitiva, te sentirás como en casa, pero inmersa en el auténtico encanto árabe.

Safari por el desierto: una experiencia imprescindible

Hacer un safari por el desierto es un plan imprescindible en Dubái. Durante el invierno podrás disfrutar de paseos en camello, surf sobre dunas, tatuajes de henna, té árabe, espectáculos de danza tradicional y caballos árabes.

Si tienes suerte de contar con un guía como Yaseen, tu experiencia será aún más especial: además de divertido, es un experto fotógrafo que te ayudará a capturar las mejores imágenes del desierto.

La Skypool de Aura: el mejor spot para tus fotos

Si buscas las mejores vistas de la palmera y fotos espectaculares, no puedes perderte la skypool de Aura. Esta piscina circular ofrece una vista 360° del skyline y The Palm, ideal para relajarte, tomar un cóctel y disfrutar de un ambiente exclusivo.

Además, podrás llevarte un recuerdo con su merchandising exclusivo -una tote bag y un neceser muy chulos-, perfectos para conservar la experiencia.

Gastronomía en Dubái

La gastronomía es una parte esencial de cualquier viaje, y en Dubái encontrarás una mezcla deliciosa entre tradición y modernidad. Aunque los platos árabes son imprescindibles -como el hummus, el shawarma o el falafel-, no te limites solo a ellos.

Dubái cuenta con una oferta gastronómica internacional impresionante, con restaurantes de chefs reconocidos y sabores de todo el mundo que te sorprenderán.

Excursión a Abu Dabi y la Gran Mezquita

A tan solo una hora de Dubái se encuentra Abu Dabi, donde se encuentra la Gran Mezquita Sheikh Zayed, una parada obligada. Puedes reservar un tour guiado desde tu hotel a través de plataformas como GetYourGuide o Civitatis, que incluyen transporte y guía en español.

Recuerda que para acceder a la mezquita deberás cubrirte completamente; lo ideal es llevar una abaya, aunque también puedes ir con pantalón y manga larga y pañuelo. Los hombres, por su parte, no pueden mostrar sus tatuajes.

Si estás planeando tu viaje, prepárate para disfrutar de una ciudad única que, sin duda, superará todas tus expectativas.