Streaming
Para mí, se come a 'Rick y Morty': una obra maestra de ciencia ficción que es pura comedia
Creada por Matt Groening, esta impecable serie combina ciencia ficción y comedia para ofrecer un universo futurista lleno de humor y referencias culturales
Desde que se estrenó en 1999, Futurama ha demostrado ser mucho más que una simple serie de animación. Creada por Matt Groening, el mismo responsable que está detrás de Los Simpson, la serie es capaz de combinar con acierto la ciencia ficción con la comedia, logrando un equilibrio balanceado que pocas producciones consiguen con un éxito tan rotundo.
Ambientada en el siglo XXXI, Futurama nos transporta a un mundo futurista repleto de tecnología avanzada, alienígenas, viajes espaciales y corporaciones enormes, pero siempre desde un prisma humorístico que evita que la ciencia se vuelva un elemento distante. El principal corazón que bombea oxígeno en la serie es Philip J. Fry, un repartidor de pizza que, tras ser congelado por accidente en 1999, despierta mil años después en Nueva York.
La relevancia de 'Futurama' sigue siendo brutal
A través de sus ojos, los espectadores descubren un universo repleto de referencias culturales, críticas sociales y situaciones absurdas que, a pesar de todo, tienen cierto sentido en esa búsqueda de sentido en un mundo cambiante. La relación de Fry con Leela, una sarcástica piloto de nave espacial, y con Bender, el carismático robot conocido por su humor ácido, se convierte en el eje que sostiene la narrativa de cada episodio.
El guion simplemente resulta sobresaliente por su ingenio: juegos de palabras, referencias científicas y satíricas. Cada capítulo está diseñado para ser disfrutado en múltiples niveles, sobre todo por los guiños más sutiles a la cultura pop y la ciencia.
A lo largo de sus distintas temporadas, Futurama ha sabido mantener su frescura sin sacrificar su identidad. Su humor, que está marcado por su irreverencia, ha asegurado que siga siendo una serie relevante incluso décadas después de su estreno. No es solo una serie de ciencia ficción ni solo una comedia: es un ejercicio creativo híbrido que conquistó a una generación por esa mirada crítica del mundo. Una propuesta interesante por cómo aborda el pasado, presente y futuro.
Futurama es un ejemplo perfecto de cómo la animación puede trascender cualquier género. Si existe una obra atemporal en la animación, Futurama es una de ellas. Lo que te puedo asegurar es que te esperan unas cuantas carcajadas garantizadas. Si te animas a verla, está disponible en Disney+.
✕
Accede a tu cuenta para comentar