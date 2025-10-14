Leon Kennedy ya se ha dejado ver en Resident Evil Requiem, pero de un modo que nadie ha logrado descifrar

La expectación en torno a Resident Evil Requiem no ha dejado de crecer desde que Capcom mostró su primer avance, pero una nueva revelación ha revolucionado a los seguidores más atentos de la saga. Según ha informado el reputado filtrador Dusk Golem, conocido por sus aciertos en el pasado sobre la franquicia, Leon S. Kennedy ya habría aparecido en los primeros tráilers del juego, aunque de manera tan sutil que prácticamente nadie lo notó.

El filtrador asegura que el personaje puede verse en dos momentos concretos del primer tráiler, aunque su presencia pasa completamente desapercibida a simple vista. Dusk Golem insinúa que las apariciones son intencionadamente breves, casi escondidas, como una pista para los fans más observadores. También afirma que, según la información que maneja, Leon será uno de los personajes principales de la historia y que el jugador pasará “una gran parte del juego” encarnando al icónico agente estadounidense.

Estas declaraciones han provocado un auténtico torbellino de teorías en redes sociales, donde muchos usuarios han comenzado a revisar fotograma a fotograma el tráiler en busca de cualquier indicio visual que confirme la filtración. Sin embargo, hasta el momento, Capcom no ha realizado ninguna confirmación oficial sobre el regreso de Leon ni sobre los personajes jugables que formarán parte de Resident Evil Requiem.

Capcom sigue ocultando la aparición de Leon Kennedy en Resident Evil Requiem

Durante entrevistas recientes, los responsables del proyecto evitaron responder de manera directa cuando se les preguntó por el posible regreso de Kennedy, limitándose a reconocer el entusiasmo del público por volver a verlo en acción. Esta actitud ha sido interpretada por parte de los seguidores como una señal de que el personaje podría estar siendo reservado para una gran revelación futura.

La posibilidad de que Leon regrese al primer plano entusiasma especialmente a los jugadores veteranos, que lo consideran uno de los protagonistas más carismáticos y queridos de la franquicia, con un legado que se remonta a Resident Evil 2 y que alcanzó su cénit en Resident Evil 4. Si las filtraciones son correctas, Requiem podría significar un nuevo capítulo crucial para el personaje. Hasta que Capcom se pronuncie oficialmente, los fans seguirán escudriñando cada detalle de los avances publicados, convencidos de que Leon lleva tiempo observándolos desde las sombras.