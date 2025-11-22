Mejor que 'El Juego del Calamar': el nuevo éxito de Netflix con un 100% en Rotten Tomatoes hace historia

La adaptación de manga a la acción real ha vuelto a cumplir un récord en la industria del streaming con el lanzamiento de El último samurái en pie, una nueva producción de Netflix. Basada en el manga de Shogo Imamura, este thriller de acción está protagonizado por Junichi Okada en el papel de Shujiro Saga, quien participa en una batalla de samuráis con el objetivo de ganar un premio en metálico para salvar a su familia y a su comunidad.

Desde su estreno, la producción ha tenido un enorme éxito en Netflix, alcanzando el primer puesto de popularidad a nivel mundial en la plataforma. Esta serie de artes marciales, que destaca principalmente por su violencia tan brutal, también ha sido reconocida por la crítica y el público. La calificación del 100% en Rotten Tomatoes avala la calidad de una interesante propuesta que ya está en boca de todos.

La adaptación de manga que conquista Netflix

Lo cierto es que este tipo de adaptaciones con actores reales han tenido un gran éxito en Netflix. Hace unos meses, la adaptación del manga Alice in Borderland estrenó su temporada final, con críticas también positivas como precursora de lo que vendría a ser ahora El último samurái en pie. Esta es una serie cruda ambientada en la era Meiji que recoge los elementos principales de lo que se entiende como la tradición samurái.

Además, la crítica ha posicionado a El último samurái en pie como una sucesora no oficial de la épica histórica Shōgun. Sin embargo, se trata más bien de una adaptación al estilo de El Juego del Calamar que incorpora una narrativa basada en las artes marciales que destaca por estar muy elaborada. De hecho, la trama recuerda instantáneamente a la serie protagonizada por Lee Jung-jae.

Los competidores de un torneo mortal de Kodoku deben ganar puntos eliminándose entre sí para llegar a un destino final y obtener una generosa recompensa. En realidad, el torneo resulta un enorme engaño que tiene un propósito más profundo. Por consiguiente, el Kodoku se convierte en un espectáculo entretenido para políticos que apuestan por los concursantes y se deleitan con la eliminación de los samuráis.

La serie presenta una visión diversa del combate y las armas de la cultura samurái. Como es lógico, su mayor virtud se encuentra en sus épicas escenas de acción que conseguirán sorprenderte unas cuantas veces. La realidad es que El último samurái en pie es una interesante recreación histórica que entrelaza ficción y realidad para crear un relato que evoca la era posterior a los samuráis. Y lo más importante: entretiene como ninguna otra.