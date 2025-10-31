Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion: el mejor juego del año

En un año tan importante para la industria del videojuego, los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion han vuelto a poner el foco en aquellos títulos que pretenden quedarse en nuestra memoria para siempre. Esta edición, que contó con el apoyo de Lenovo, Elgato y Corsair, ha celebrado una de las categorías más esperadas: la de mejor juego del año. Lo cierto es que no lo teníamos sencillo, ya que este 2025 ha estado repleto de importantes lanzamientos que también podrían haber sido justo merecedores.

Tras una intensa deliberación, el galardón fue para Clair Obscur: Expedition 33, un título ambicioso en propuesta que ha sabido muy bien cómo ganarse un hueco en el sector. Desarrollado por el estudio francés Sandfall Interactive, Clair Obscur: Expedition 33 ha irrumpido con fuerza en la escena de los RPG. El título en cuestión se ambienta en un mundo fascinante: la ciudad de Lumière, inspirada en una París de fantasía, se encuentra separada del resto del territorio tras un cataclismo conocido como “la Fractura”.

Clair Obscur: Expedition 33 conquista el premio principal

Desde el punto de vista jugable, quizás es donde el título destaque más por su originalidad. Clair Obscur: Expedition 33 apuesta por un sistema por turnos que incorpora esquivas, bloqueos y elementos de tiempo real, manteniendo el sabor de los clásicos RPG, pero inyectándole cierta fluidez en el combate. Además, su apartado artístico y visual ha sido ampliamente reconocido. El impresionante trabajo del pequeño equipo francés ha conseguido un acabado de gran nivel, lo que lo convierte en una auténtica sorpresa entre los títulos más relevantes de este 2025.

Por estos y muchos otros factores, la decisión de otorgarle el premio en la categoría principal no es casual. En la lista de finalistas de esta categoría aparecían otros títulos destacados como Hollow Knight: Silksong, Death Stranding 2: On the Beach, Donkey Kong Bananza o Hades II. Sin embargo, la combinación de diseño, historia, atmósfera y valor de producción de Clair Obscur: Expedition 33 fue lo que nos llevó a decantarnos por este videojuego.

Los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion han coronado a Clair Obscur: Expedition 33 como el mejor juego del año, y la elección habla tanto de la calidad del título como de una industria que también sabe reconocer la creatividad y el talento emergente. Si aún no te has adentrado en su mundo, este juego se presenta como una experiencia imprescindible para quienes buscan un RPG con una presentación y ambición que son dignas de aplauso.