Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion: el mejor juego del público

Este año tan especial para los videojuegos ha estado especialmente marcado por la innovación. Aunque la esperada llegada de títulos como GTA VI se pospuso hasta 2026, la industria ha dado impresionantes joyas que han conseguido enamorar a millones de jugadores en todo el mundo. Para celebrarlo, los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion han tenido como objetivo reconocer lo mejor de este año en diferentes categorías de videojuegos y periféricos.

Algunas de las categorías incluyen mejor juego del año, mejor juego indie o mejor juego español. Pero claro, esa es solo una parte de todo lo que se dio a conocer en el evento. Como no podía ser de otra forma, era imposible olvidarse de una pieza clave que da sentido a nuestro trabajo y también permite mover la enorme maquinaria que supone la industria. Por esa razón, una de las categorías estuvo exclusivamente dedicada a los jugadores y lectores que nos leéis cada día.

El público elige a su favorito: Donkey Kong Bananza

Y fue aquí donde surgió uno de los grandes protagonistas de la gala: Donkey Kong Bananza. Desarrollado para Nintendo Switch 2, este título se coronó como el ganador indiscutible del premio al mejor juego del público, superando a competidores importantes como Ghost of Yōtei, Hollow Knight: Silksong y Hades II, junto a otros lanzamientos destacados de este 2025.

¿Qué hace que Donkey Kong Bananza sea un vencedor tan merecido? Lo cierto es que no solo revivió una franquicia icónica, sino que ha sido un soplo de aire fresco en el género de los plataformas 3D. En este sentido, el jugador tiene la oportunidad de controlar a Donkey Kong y puede interactuar de forma dinámica con el terreno: perforar túneles, desplazar bloques, derribar estructuras y crear rutas alternativas.

Su victoria no solo valida el éxito comercial que ha tenido, sino que subraya cómo rescata el espíritu de los arcade de hace un tiempo para adaptarlo a un formato moderno. Precisamente, este título demuestra que la simplicidad destructiva también es digna del mejor de los reconocimientos.

En un momento en el que la comunidad ha sido más protagonista que nunca, Donkey Kong Bananza representa el poder del voto popular. Es un título que ha conquistado a los jugadores por su diversión inmediata y, no por ello menos importante, su impecable pulido técnico. De este modo, Los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion, que contaron con el respaldo de Lenovo, Elgato y Corsair, reconocieron así el vínculo existente entre los juegos y quienes los disfrutan cada día.