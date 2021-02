Manténgase informado sobre la actualidad de hoy, miércoles 24 de febrero de 2021, con esta selección de las últimas noticias más importantes y de última hora. LA RAZÓN ofrece un resumen con los sucesos más destacados del día, las noticias más importantes, virales, polémicas... Y todo actualizado minuto a minuto para que pueda estar al día de forma rápida y sencilla.

El calendario judicial al que se enfrenta el PP y los últimos movimientos del ex tesorero Luis Bárcenas están obligando a reaccionar a la dirección nacional de este partido. Por vías indirectas, su líder, Pablo Casado, ha empezado una operación de aproximación a personas del entorno de los ex presidentes Mariano Rajoy y José María Aznar para activar, en la medida de lo posible, un control de daños sobre lo que todavía pueda salir del ámbito judicial y manche aún más las siglas del partido. Pablo Casado ya estaba en las Nuevas Generaciones de la ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre, contra quien ayer apuntó Bárcenas al declarar ante el juez del «caso Púnica», después de haberse ofrecido a colaborar con todas las causas de corrupción que afectan al PP. Bárcenas declaró que Aguirre recibió en 2007 un sobre con 60.000 euros del constructor de uno de sus hospitales para sufragar gastos de su campaña a las autonómicas de ese año.

PSOE y PP continúan limando los flecos para cerrar el tan esperado acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial; un acuerdo que buena parte de los vocales confiaban en que se produjese ayer o, al menos, se informe oficialmente en la mañana de hoy antes de que comience el Pleno y se tenga que abordar los ocho nombramientos pendientes, al verse obligado Carlos Lesmes a incluirlos en el orden del día tras solicitarlo ocho vocales, tanto del grupo «conservador» como «progresista»”. De hecho, ahora no se descarta que sea hasta la próxima semana cuando culminen las negociaciones y se anuncie de forma oficial la renovación, tras más de dos años desde que venció el mandato, del Consejo.

Al cierre de esta edición continuaban los «negociadores» intentando cerrar el círculo para poder comunicar finalmente el pacto, aunque la idea es no divulgar los nombres hasta que sean oficialmente nombrados por Congreso y Senado. Uno de los escollos estaba en el nombre que presidirá el órgano de gobierno de los jueces y magistrados durante, el menos, los próximos cinco años. En esa «quiniela» una de las primeras apuesta del PSOE es Pilar Teso, magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, mientras que el PP sacó a relucir el nombre del presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas.

Mientras Sanidad recomienda prudencia a las comunidades autónomas al abordar la relajación de medidas, se cancelan todo tipo de celebraciones de Semana Santa, los hosteleros van levantando sus trapas tímidamente y con escepticismo y los especialistas no quieren ni oír hablar de la palabra «desescalada», la ministra de Igualdad y la Comisión del 8-M, avisan de que el feminismo «volverá a tomar las calles» este 2021. Y, al mismo tiempo, en Madrid, el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, ha abierto la puerta a que también este año puedan celebrarse concentraciones para celebrar esta jornada. En ningún caso serán manifestaciones multitudinarias como las de los años precedentes. Tendrán un límite de aforo: 500 personas. De hecho, a la Delegación del Gobierno de Madrid han comenzado a llegar en los últimos días peticiones para celebrar por distintos puntos de la región convocatorias feministas y todas ellas han recibido el aval de Franco ya que cumplen con el requisito de tener una previsión de asistencia por debajo del medio millar de personas. A ello se une el hecho de que esas peticiones también incluyen el compromiso por parte de las organizadoras de que se cumplirán con medidas de seguridad como el mantenimiento de la distancia social y el uso de mascarillas durante el recorrido.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado este miércoles que “no ha lugar” a las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, en una situación de pandemia y hace un llamamiento a la “responsabilidad”.

Darias ha sido preguntada, en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial de Salud, por las próximas celebraciones previstas para este día y si ella acudiría a las mismas, como hizo el año pasado junto a otras mujeres de su partido y miembros del Gobierno. Días más tarde de su presencia en la marcha del 8M, la ministra confirmaba su positivo por coronavirus. ”Por coherencia de una llamada a la responsabilidad que he realizado, puesto que todavía estamos en situación de riesgo extremo, no ha lugar”, ha respondido la titular de Sanidad.

Después de que la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara votara este martes a favor del levantamiento de su inmunidad parlamentaria, el ex president de la Generalitat Carles Puigdemont va preparando el terreno. «Jamás hemos dado ninguna batalla por perdida. Tampoco la del plenario, aunque obviamente sabemos sumar y restar», explicó ayer el político independentista en una rueda de prensa conjunta junto a Toni Comín y Clara Ponsatí, también en la misma situación.

Se espera que el paso dado por la comisión parlamentaria sea refrendado en la sesión plenaria de la semana del 8 de marzo. Si esto sucede, se espera que el levantamiento de la inmunidad será inmediato. Pese a que cada voto de los 705 eurodiputados cuenta, todo indica que los números se inclinan en contra de los prófugos políticos independentistas. A pesar de esto, Puigdemont no se da por vencido y piensa aprovechar estas semanas para volver a emprender una campaña de descrédito sobre la independencia del sistema judicial español. «El Parlamento Europeo tendrá que decidir si acepta esta presión española y permite el encarcelamiento de disidentes políticos», aseguró al respecto.

El Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero, y el Instituto de la Mujer, presentaban ayer el cartel promocional del 8_M, cuya protagonista es Kathrine Switzer, la primera mujer en correr un maratón con dorsal. La icónica imagen en la que varios corredores intentan expulsar a la atleta del Maratón de Boston en 1967 protagoniza el cartel promocional acompañado del lema “Por ser mujeres”.

“Lanzamos el cartel del @InstMujeres con motivo del 8M, Día Internacional de las Mujeres. Hay muchas formas de ser mujeres, pero a todas nos unen situaciones y desigualdades que vivimos #PorSerMujeres. Frente a los que luchan para que seamos más desiguales, alianza feminista”, se puede leer en el “tuit” que acompaña al cartel, publicado en el perfil oficial del Ministerio de Igualdad.

El objetivo de los ciberdelincuentes está más que claro: robar tu dinero. Ni más ni menos. Para conseguirlo, desarrollan estrategias que van desde la suplantación de identidad hasta los correos fraudulentos. A veces, incluso mezclan varias para intentar llegar lo más lejos posible. La última que denuncia el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) es una de ellas: están enviando correos en nombre de Bankia e ING para que, aprovechándose de la confianza que generan estas marcas, puedan acceder más fácilmente a tus contraseñas.

En el caso de Bankia, todo comienza con un mensaje que tiene por asunto: nuevo documento en su cuenta n° 533456-847. A continuación, si la víctima lo abre, se le indica que se va a lanzar un nuevo sistema de seguridad y que debe activarlo para utilizar su cuenta de forma más segura.

Los problemas económicos que agobian a una Isabel Pantoja que no factura como artista desde hace un año la empujan a vender lo antes posible su parte de “Cantora”, y empiezan a surgir compradores. Y mira por donde, su hermano Agustín se ha metido por medio en el negocio. Dicen que se quiere llevar algún porcentaje. Desde luego, tonto no es, y maneja con artes sibilinas todo lo que concierne a los intereses dinerarios de la tonadillera.

Y los rumores apuntan a que se está encargando de buscar personas interesadas en poner sobre la mesa los millones necesarios para cerrar la operación. Aunque las pretensiones de Pantoja a la hora de valorar su porcentaje está muy por encima del valor real de la propiedad. Ella se subió a la parra al estimar que “Cantora” vale siete millones de euros, pero la situación ha cambiado y su propio hijo, al que le correspondería algo más de un cuarenta y siete por ciento de esa futura venta, contó en televisión que el precio no subiría de los cuatro millones y medio.