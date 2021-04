Las 10 noticias de última hora que debes conocer hoy, martes 20 de abril de 2021

Manténgase informado sobre la actualidad de hoy, martes 20 de abril de 2021, con esta selección de las últimas noticias más importantes y de última hora. LA RAZÓN ofrece un resumen con los sucesos más destacados del día, las noticias más importantes, virales, polémicas... Y todo actualizado minuto a minuto para que pueda estar al día de forma rápida y sencilla.ç

Faltan asuntos por decidir, faltan clubes por sumarse, pero ya no hay vuelta atrás para la Superliga. La firma de las doce entidades fundadoras ha sido el comienzo definitivo de una nueva competición y ahora se quiere recorrer lo más pronto posible el camino hacia el partido que abra el torneo. Será en agosto, pero lo que no se sabe todavía de qué año. El plan es cuanto antes y si puede ser ya, pues ya. «Esto no es un órdago más», aseguraban ayer fuentes de la competición, con seguridad acerca de su futuro.

La UEFA ha presentado la nueva Liga de Campeones para 2024, el modelo que iba a cambiar el fútbol europeo y que ahora tendrá que competir con la Superliga. Una “traición” que ha sentado muy mal al presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin. “Es un escupitajo a la cara de los que amamos este deporte”, dice.

La creación de la Superliga de fútbol trasciende lo deportivo y muchos gobiernos ya han tomado partido. Entre ellos el español, que se ha unido a Macron en Francia, Boris Johnson en Reino Unido o Draghi en Italia, y a la misma Unión Europea, y se ha mostrado en contra de esta nueva competición promovida por casi todos los equipos grandes del continente, entre ellos el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid.

Cuando el domingo por la noche, a los emails de las redacciones llegó el comunicado de la Superliga, sólo el Real Madrid, al menos en España, lo respaldó y le dio, por tanto, toda la autoridad posible. Si el club de Florentino Pérez estaba detrás, es que la revolución había comenzado y a ver ahora quién la detiene. El Barcelona apoyó la Superliga ayer por la mañana, al igual que el Atlético de Madrid. Pero fue el club blanco quien confirmó con su comunicado inmediatamente posterior al de la organización, que era el primer interesado y el que más, o uno de los que más, se ha movido para llevarla a cabo. Por eso Florentino Pérez es el presidente de la organización.

«Los clubes importantes de Inglaterra, Italia y España tienen que dar una solución a una situación muy mala que está viviendo el fútbol. En el Madrid, en vez de un presupuesto de 900, vamos a ver si ingresamos 600», dijo en El Chiringuito, «En estas dos temporadas hemos perdido 400 millones», aseguró Florentino.

En Génova se ven en Moncloa al calor de las buenas encuestas que manejan en Madrid. «Casado es ya alternativa real a Sánchez y el partido tiene que creérselo y actuar en consecuencia». De hecho, el «efecto Ayuso» entró ayer en el Comité de Dirección que Pablo Casado presidió a puerta cerrada, y ese punto de inflexión, que se anuncia que pueden significar las elecciones de Madrid en el ciclo político nacional, se dejó sentir en el ánimo de la cúpula del principal partido de la oposición.

El Gobierno tiene ya la mirada puesta en el 5 de mayo y cómo el resultado que arrojen las urnas la noche electoral del 4-M va a marcar el rumbo de la legislatura. El continuo clima de inestabilidad política en el que vive sumido el país ha forzado a Moncloa a paralizar de nuevo su agenda. Primero fueron los Presupuestos Generales del Estado los que obligaron a reducir el tiempo; después las elecciones en Cataluña, y cuando se esperaba que todo volviera a funcionar con relativa normalidad, a coger velocidad de crucero, Isabel Díaz Ayuso sorprendió con una convocatoria anticipada de comicios en la Comunidad de Madrid.

ERC ha dado un golpe sobre la mesa justo cuando se cumplen dos meses tras las elecciones del 14-F, sin Govern por la incapacidad del independentismo de ponerse de acuerdo y con un Ejecutivo en funciones en plena pandemia. Pese a que ambos partidos apelan y defienden constantemente un gobierno de coalición, los republicanos cambiaron ayer el tono, redoblaron la presión y no sólo exigieron a JxCat un acuerdo «cuanto antes» sino que pusieron fecha para la investidura de Pere Aragonès: reclaman que sea entre Sant Jordi (este viernes 23 de abril) y el 1 de mayo, el siguiente sábado. Es decir, entre esta semana y la que viene. «Las excusas se tienen que acabar», «No puede ser que los problemas dentro de Junts se acaben convirtiendo siempre en los problemas del país», fueron sólo dos de los reproches que lanzaron los republicanos a los postconvergentes en público.

«Que hable la mayoría», dice el eslogan de Unidas Podemos para las elecciones del 4 de mayo, pero no hay rastro de Pablo Iglesias en los carteles electorales invitando a los electores a dar el voto a la formación morada. El mensaje copa el centro de la imagen que aparece en un primer plano sobre una foto que la compone una hilera de balcones de un barrio típico castizo entre banderines que evocan fiesta y que cuelgan de balcón a balcón.

Si hay leyes que son cuestión de oportunidad política, la de Vivienda, en lo que atañe a la intervención de los alquileres, no puede ser más inoportuna. Legislar para corregir algo que se está enderezando por sí solo no parece de lo más oportuno. Y eso es lo que está ocurriendo con el mercado del alquiler. Empeñado como sigue Podemos en limitar los precios a pesar de que su socio en el Gobierno, el PSOE; transite por la senda de los incentivos fiscales para estimular la oferta y controlar los precios, el mercado se está empeñando en demostrarle a la formación morada que justo ahora no ha necesidad de topar las rentas porque están bajando solas.

«Mi nombre es Luis Ortiga. Soy un jubilado de forma anticipada, a los 61 años de edad. Fui despedido de mi trabajo por causas económicas y organizativas. Tuve que pasar por el desempleo durante dos años, antes de tener que acogerme a la jubilación anticipada. A pesar de haber cotizado a la Seguridad Social por más de 45 años, el cálculo de mi pensión se ha visto afectado en un 24%. No, no, señor presidente, no un 24% de premio por los años cotizados de más sobre los 37 años y 3 meses exigidos actualmente en la Ley, sino de penalización y, además, a perpetuidad (hasta mi fallecimiento)». Así de clara, contundente y sangrante comienza la carta abierta que este jubilado, que se retiró anticipadamente por culpa de la crisis, le ha enviado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que quiere poner en su conocimiento la triste situación de miles de trabajadores que se han visto forzados a poner fin a su carrera profesional, con un inesperado «premio» por parte de la Seguridad Social de un duro varapalo a su prestación.