Las 10 noticias de última hora que debes conocer hoy, jueves 29 de abril de 2021

El País Vasco necesita una solución a partir del 9 de mayo, cuando termina el actual estado de alarma, para mantener las restricciones en vigor por el alto nivel de transmisión del virus. La incidencia acumulada dejó de crecer por primera vez ayer en mes y medio, y descendió levemente, pero las autoridades vascas están convencidas de que el 9 de mayo no estarán en condiciones de controlar la situación si no se mantiene la alarma. No es la única comunidad autónoma con problemas en la gestión de la pandemia, pero sí la más simbólica por la fuerza del PNV en la estabilidad parlamentaria de Pedro Sánchez. Y en el otro lado, el presidente del Gobierno necesita, a su vez, liberarse totalmente del peso del desgaste de las restricciones para que su acción no dinamite su discurso optimista sobre el fin de la pandemia. Si las encuestas de Madrid se confirman y el PSOE paga el desgaste en las urnas, y el PP mantiene el Gobierno regional, aunque sea en coalición con Vox, Moncloa buscará el refugio en los mensajes en positivo: vacunación regular y a buen ritmo, fondos europeos y, además, con una economía anestesiada hasta final de año.

Las Fuerzas de Seguridad han dado un paso importante en la investigación para determinar el autor o autores de los envíos de cartas amenazantes a ministros y políticos. Según han informado a LA RAZÓN, se ha logrado determinar con toda certeza el buzón de Madrid, en la zona de Cuatro Caminos (se conoce la calle, pero no se facilita para no dificultar las pesquisas) donde se depositó el segundo sobre dirigido al dirigente de Podemos, Pablo Iglesias, que, curiosamente, fue dirigido a la Dirección General de la Guardia Civil, que está en la misma zona.

La candidata de Más Madrid, Mónica García, ha emitido hoy su voto por correo mientras animaba a todos los madrileños a hacer lo mismo «para favorecer la participación» en las elecciones de la Comunidad de Madrid del próximo martes. Pero mientras ella hacía un llamamiento defendiendo esta opción, numerosos ciudadanos ponían en duda este sistema de voto y las redes sociales se han ido llenando de tickets de personas que habían realizado alguna gestión en una oficina de Correos y que, aunque no habían votado, en sus recibos de caja aparecían las palabras «Votos emitidos». Así, comenzaron a multiplicarse las acusaciones de «pucherazo», «estafa» o «tongo» y las peticiones de explicaciones (también desde algunas formaciones políticas) a la empresa estatal. Y la respuesta ha convencido menos aún a los usuarios.

«Hay partido todavía», es la máxima que se repite una y otra vez en el cuartel general de Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid. De cara al próximo martes, los morados ven posible un gobierno de izquierdas en la Puerta del Sol. Sus encuestas internas siguen al alza, enmarcándoles en la tercera plaza política, a pesar de que el resto de sondeos demoscópicos privados le asignen entre la cuarta fuerza, disputando con Vox el encuadre final.

El 4 de mayo, Madrid y España se juegan mucho más que unas elecciones regionales. En las urnas se dirime la supervivencia del centro y, con ello, la única posibilidad de sacar a Pedro Sánchez de La Moncloa. Éste es el diagnóstico de Begoña Villacís, vicealcaldesa de la capital y número 136 de la papeleta naranja a la Asamblea de Vallecas.

La empresa de vaciado de pisos “Desokupa” ha irrumpido en la campaña electoral de los comicios autonómicos en Madrid del 4 de mayo. La compañía catalana ha decidido instalar en Madrid un gran cartel que interpela directamente a Unidas Podemos.

El octavo capítulo, titulado “Miedo” comienza en el año 2006, con el testamento y herencia de Rocío Jurado, momento en el que Rocío Carrasco se dio cuenta de que su hija, con tan solo nueve años, había cambiado respecto a ella. “La muerte de mi madre es ley de vida, pero yo me encontraba en situaciones que eran antinatura”, refiriéndose a su ex pareja que le demandó en 2006 para modificar las medidas definitivas de los hijos, “ese procedimiento lo pierde en Primera Instancia, en Audiencia Provincial y en el Supremo, y este dictamina y cierra el procedimiento diciendo que esta persona no puede ir en contra de sus actos propios”. Rocío Carrasco demanda al padre de sus hijos por impago.

Quedan tan solo unas horas para que se emita el octavo episodio de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, que tiene por nombre ‘Miedo’. Rocío Carrasco contará en él todos los detalles sobre el fatídico suceso que vivió junto a su hija aquel 27 de julio 2012. Por su parte, Rocío Flores ha sorprendido a los espectadores concediendo unas impactantes declaraciones en el espacio social de “El Programa de Ana Rosa”, donde colabora desde hace unas semanas: “El equipo médico que la lleva le recomienda que no hable conmigo, le recomiendan que hable de todo esto delante de cuatro millones de espectadores, y ahora hago yo una pregunta: ¿Mi hermano también está metido en mi parte? ¿Ni una llamada en siete años, ni por un cumpleaños, ni tampoco para preocuparse por su estado de salud? No sé, cuanto menos me parece todo esto cuestionable. Ya no me llames ni a mí, llama a tu hijo por lo menos”, ha confesado en directo.

Rocío Flores está devastada y no puede más. Así lo ha confesado públicamente en las últimas semanas tras ser testigo directo de las vivencias que su madre, Rocío Carrasco, ha narrado en la docuserie ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. En la entrevista en directo que protagonizó el pasado miércoles la hija de Rocío Jurado en Telecinco, quiso exculpar a su hija de todo lo que sucedió aquel fatídico 27 de julio de 2012, asegurando, una vez más, que su hija había sido víctima de la manipulación de su padre.

Era un hombre bueno. Su carcajada perenne se convierte hoy en llanto ante la noticia de su muerte a los sesenta y cinco años de edad. Se ha ido Juan Joya, “El risitas”, uno de los personajes de la “pandilla” informal de Jesús Quintero, aquel que popularizó el grito del “cuñaaao” a base de gestos y risas continuas. Traspasó fronteras y su popularidad llegó a países como Estados Unidos, Finlandia o Francia.