Las 10 noticias de última hora que debes conocer hoy, martes 18 de mayo de 2021

Manténgase informado sobre la actualidad de hoy, martes 18 de mayo de 2021, con esta selección de las últimas noticias más importantes y de última hora. LA RAZÓN ofrece un resumen con los sucesos más destacados del día, las noticias más importantes, virales, polémicas... Y todo actualizado minuto a minuto para que pueda estar al día de forma rápida y sencilla.

«La legislatura comienza ahora». Esta frase es recurrente en Moncloa. A pesar de llevar casi un año y medio en el Gobierno, la percepción es que la gestión no acaba de arrancar por la pandemia y por el continuo clima electoral. Coyunturas, ambas, que no han permitido al Ejecutivo desplegar la agenda de transformación que tenía previsto emprender. Dentro de esa agenda hay un apartado específicamente dirigido hacia Cataluña. Una apuesta personal de Pedro Sánchez, desde que llegara a Moncloa, pero que –a la vez– se ha visto obligado a desarrollar por su debilidad parlamentaria. La necesidad de «atar en corto» a sus socios de ERC y mantenerles dentro del bloque de la investidura con una oferta de promesas que ir materializando a conveniencia. En el Ejecutivo reconocen sin ambages que la «estabilidad» de la legislatura está en sus manos y, por ello, se muestran abiertos a mantener viva la «vía de diálogo» con los republicanos.

El sábado por la mañana los nubarrones electorales se imponían en Cataluña. Las reuniones negociadoras no existían y los contactos eran inexistentes. Jordi Sánchez tocaba todas las teclas con la sociedad civil.

A uno de sus interlocutores, el líder de Junts per Catalunya le imploró el viernes su mediación con Pere Aragonés. «Habla con Pere. Hay que convencerle de que es posible llegar a un acuerdo. No podemos permitirnos nuevas elecciones».

“Movilización ciudadana” y “confrontación democrática y cívica” contra un “adversario político” y un “represor” común: el Estado, definido así por el secretario general de JxCat, Jordi Sànchez. Esta es la principal idea que se desprende del acuerdo pactado entre JxCat y Esquerra para la investidura de Pere Aragonès, la formación de un Govern de coalición y la definición de la hoja de ruta del “procés” para retomar el impulso desde las instituciones y la calle.

“Se trata de una oleada. Ya son 5.000, de los que unos 1.500 son menores. Hay otros mil esperando cerca de la frontera. Lo peor está por llegar. Se están concentrando en Castillejos”. Así describen la situación fuentes de Ceuta consultadas por LA RAZÓN. Ultimas noticias indican que uno de los inmigrantes ha muerto ahogado.

Nacidos en los años setenta para dar respuesta a una preocupación ambiental olvidada por los grandes partidos, Los Verdes se consolidan hoy como una fuerza política decisiva en Europa. La creciente inquietud social por el cambio climático, agitada por la pandemia de coronavirus, dan oxígeno a un movimiento político transversal que va más allá de la división izquierda–derecha. Su votante tipo es un ciudadano urbano, profesional y con estudios universitarios.

El Tribunal Supremo comenzará a deliberar hoy sobre las restricciones autonómicas tras el estado de alarma que no han sido avaladas por los tribunales superiores de justicia respectivos. Pero casi diez días después de que esa medida excepcional dejase de estar en vigor el pasado día 9, lo cierto es que hasta el Alto Tribunal solo han llegado por ahora recursos que cuestionan las decisiones adoptadas por dos TSJ: el de Andalucía, con sede en Granada (en este caso del Ejecutivo de Juanma Moreno y, también, de la Fiscalía), y el de Canarias. Y en ambos casos no se ha recurrido finalmente el rechazo judicial a prolongar el toque de queda, una cuestión sobre la que no tiene previsto, por tanto, pronunciarse la Sala de lo Contencioso del Supremo según fuentes del Alto Tribunal, que reconocen que su respuesta queda así «limitada».

Trabajar la mitad de la jornada y entregar hasta el 55% de los ingresos para cumplir con las obligaciones impuestas por el Estado. Ese es el futuro que les espera a los autónomos si el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, sigue adelante con su reforma del Régimen Especial del Trabajo Autónomo (RETA) para que se cotice por ingresos reales a través de un nuevo sistema de tramos. Éste fue presentado por sorpresa la semana pasada en el último borrador de la reforma de las pensiones y ha provocado que esta mesa del diálogo social se haya cancelado indefinidamente.

La decisión de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, de no administrar las segundas dosis de AstraZeneca en los menores de 60 no cuenta con el aval de la Agencia Española del Medicamento. Hoy, la Comisión de Salud Pública decidirá, al fin, qué hacer con las personas de hasta 59 años que recibieron la primera dosis tras un mes con el asunto en «stand by».

Una vez liberados de toques de queda y restricciones en la movilidad entre comunidades, la pregunta que más se repite en la calle es cuándo podremos quitarnos la mascarilla. Hasta ayer mismo, las fechas que se barajaban eran «entre julio y agosto», pero Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) ha ido más allá, afirmando ayer que resulta «muy probable» que este cambio se produzca «en no muchos días», en vista de la buena marcha de la campaña de vacunación y la situación epidemiológica. «Es cierto que, en exteriores, las medidas como el uso de mascarillas se puedan reducir, pero tenemos que garantizar que los riegos van bajando», ha adelantado el epidemiólogo del Ministerio de Sanidad en rueda de prensa.

Por todos es ya conocido que las deducciones fiscales reducen la factura de la Renta. Son muchas las que hay disponibles, como la de maternidad, familia numerosa, por donaciones o por inversión en vivienda habitual, entre otras. Estas son algunas de las más conocidas, lo que otros contribuyentes no saben es que los seguros del hogar también le pueden hacer pagar menos a Hacienda. En este artículo, le explicamos cómo y en qué casilla debe incluirlo.