Las 10 noticias de última hora que debes conocer hoy, viernes 21 de mayo de 2021

Manténgase informado sobre la actualidad de hoy, viernes 21 de mayo de 2021, con esta selección de las últimas noticias más importantes y de última hora. LA RAZÓN ofrece un resumen con los sucesos más destacados del día, las noticias más importantes, virales, polémicas... Y todo actualizado minuto a minuto para que pueda estar al día de forma rápida y sencilla.

Tras casi un año y medio en el cargo, a González Laya le ha estallado en las manos una de las crisis diplomáticas más graves a las que nuestra diplomacia ha tenido que hacer frente en décadas. La ministra defiende la estrategia que ha desarrollado el Gobierno, incluida la autorización para dejar entrar a Brahim Ghali en nuestro país y expone su voluntad de reestablecer con Rabat un clima de entendimiento basado en el respeto.

Una calma tensa recorre las calles de Ceuta. Mientras que los efectivos militares ultimaban ayer la limpieza de las playas de El Tarajal, repletas de restos de comida, bolsas y prendas de ropa, en el centro de la ciudad se notaba cierta inquietud ante la posibilidad de que los jóvenes inmigrantes que cruzaron la frontera esta semana vayan a quedarse de manera indefinida en la ciudad.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha vuelto a rechazar imponer medidas cautelares contra el líder del Frente Polisario Brahim Ghali. Hace unos días, el magistrado ya se opuso a las pretensiones de los querellantes, pero ante la insistencia de la Asociación Saharaui para la defensa de los Derechos Humanos (Asadehd) y del ciudadano español de origen saharaui Fadel Breica, que imputan al dirigente polisario delitos de torturas, genocidio y lesa humanidad, Pedraz ha vuelto a reiterar, según confirman fuentes jurídicas, su negativa a imponerle medida cautelar alguna.

«Hay cuatro cosas que no vuelven: la flecha arrojada, la palabra ya dicha, la oportunidad desperdiciada y la vida pasada», señala un proverbio árabe. La Junta anunció que acogerá a trece menores no acompañados procedentes de los centros de protección de Ceuta, tras pedir el presidente Juanma Moreno «un reparto equilibrado». El portavoz de Vox en el Parlamento, Manuel Gavira, insistió en que su grupo no va a apoyar ninguna iniciativa del Gobierno de PP y Cs que no figure en los acuerdos ya firmados, como el de investidura, los tres presupuestarios o la proposición de ley de tributos cedidos. Tras el enésimo amago del partido de Abascal de dinamitar la legislatura, al tiempo que apela a la «responsabilidad» de no apoyar una moción para que vuelva a gobernar el PSOE-A, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, consideró «errónea» la imposición de Vox sobre el reparto de menas y recordó que Andalucía tiene una «obligación legal, humanitaria y moral» –dijo recordando su condición de padre– con esos niños. De momento, en el Parlamento, Vox se sumó a PP y Cs para rechazar el dictamen de la Iniciativa Legislativa Popular para regular la situación de interinos de Junta, aunque, por otro lado, volvió a insistir en que se hagan públicas las auditorías en la administración paralela. El consejero de Hacienda, Juan Bravo, también señaló que «no hay tensión» en los contactos para el presupuesto de 2021.

El Ejecutivo de Sánchez apuesta por reducir la jornada laboral en nuestro país a 35 horas semanales. Así consta en el proyecto de Agenda 2050, que hoy presentó el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a líderes empresariales y financieros, con el que pretende poner en marcha una reflexión colectiva y plural sobre el futuro de nuestro país en el mundo postcovid. Para ello, se presentó un estudio, bajo el título Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo, elaborado por un centenar de investigadores sociólogos, matemáticos, científicos, economistas... de más de 40 universidades, en el que han colaborado también ONG y organismos internacionales, como la Comisión Europea, y nacionales, como el Banco de España y la AIReF. Concretamente, el objetivo 43 de este estudio hace referencia a la jornada laboral y propone “reducir progresivamente el número de horas trabajadas a la semana hasta situarlo en niveles similares a los de la UE-8”. La media de la UE-8 es de 35,4, frente a las 37,7 de España.

El Ministerio de Seguridad Social ultima a marchas forzadas una contrapropuesta que convenza a las asociaciones de autónomos a que rubriquen la prórroga de las prestación por cese de actividad, tras el fracaso de la primera reunión. Que el borrador ministerial dejara fuera de la posibilidad de cobrar esta ayuda al 90% de los actuales perceptores rompió cualquier posibilidad de acuerdo.

De los más de 450.000 trabajadores por cuenta propia que en la actualidad perciben esta prestación, apenas 45.000 podrían seguir cobrándola, ya que la mayoría de ellos habrán agotado el periodo de cotización correspondiente. En el caso de los 79.058 autónomos con bajos ingresos que la percibían a 30 de abril, directamente fueron descartados y borrados de la propuesta, pese a que suponen para el erario público apenas 39 millones de euros de los 432 millones abonados en la nómina de abril por cese de actividad.

El malestar en la plantilla del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) sigue en aumento. Demandan que se mejoren las condiciones de trabajo, que se aumente la plantilla con puestos fijos, que se actualicen sus servicios tecnológicos y que se renueve a los 2.135 interinos destinados a reforzar el SEPE durante la pandemia. Sus contratos, que finalizan el próximo 30 de junio, siguen pendientes de renovación. Ni el Ministerio de Función Pública de Miguel Iceta –del que dependen los funcionarios de la Administración General del Estado– ni el de Trabajo de Yolanda Díaz han comunicado su continuidad. En esta situación se encuentran los 1.500 efectivos incorporados como para paliar el sobretrabajo por causas directas del coronavirus y otros 635 trabajadores adscritos a los sucesivos programas, cuyos nombramientos en ambos casos concluyen el último día del mes junio.

La tregua entre Israel y el movimiento islamista Hamas entró en vigor este viernes a las dos de la mañana, cuando paró la escalada bélica de once días, pese a que se mantuvo el intercambio de fuego en los minutos previos. La tregua pone fin a once días de escalada bélica que han dejado 232 palestinos muertos en Gaza y otras 12 personas en Israel.

El Ejército israelí no informó de nuevas alarmas antiaéreas en las comunidades israelíes colindantes a la franja, siendo la última notificada a la 01:51 hora local, ni hubo bombardeos israelíes en Gaza

«A los farmacéuticos que se han quedado a medio vacunar les aconsejamos que completen la pauta con la misma vacuna porque conocemos los datos de seguridad». Así de tajante se muestra el presidente de la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (SEFAC), Vicente. J. Baixauli, que duda, además, de que el ensayo del Instituto Carlos III tenga el suficiente peso científico como para respaldar una decisión contraria a las recomendaciones de los organismos reguladores sanitarios.

Y en la tranquilidad de su viñedo le llegó la hora a Antonio Alcántara, como en la mejor muerte de “El Padrino”. Este jueves la serie “Cuéntame” emitió el capítulo 388 de la temporada 21 “Dame alas” en la que el actor Imanol Arias se despidió de su personaje.

Afortunadamente era el año 2021 y Antonio se ha ido en Sagrillas y el guionista de la serie Jacobo Delgado lo explica muy bien: “Como tantos padres de su generación, Antonio es un hombre hecho a sí mismo. Igual que la España que le tocó vivir, un país que se ha tenido que hacer a sí mismo tantas veces que todavía hoy lo sigue haciendo. A Antonio le mataron al padre en la guerra, luego hizo la mili en África, emigró a la capital con una mano delante y otra detrás, sacó adelante a su familia a base de esfuerzo y de agachar la cabeza, y tanto prosperó que aprendió a levantarla. Ha sido jornalero, ordenanza, oficial de imprenta, empresario de artes gráficas, editor, dueño de una agencia de viajes, viticultor y hasta político. Antonio ha estado en todas y el final de su vida ha estado a la altura. El coronavirus le dejó hecho trizas, su corazón cansado hizo el resto”.