En esta provincia andaluza se ha decretado la libre recogida de setas para autoconsumo en montes públicos

La Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía en Almería ha autorizado la recogida de setas y hongos en los terrenos forestales de la provincia para autoconsumo, con cantidades que no superen los cinco kilogramos de peso por persona y día, mediante una resolución que estará en vigor hasta el 31 de mayo de 2026.

Según señala el texto, publicado este martes en el BOJA y recogido por Europa Press, la recogida de setas en la provincia de Almería es una actividad que ha despertado un "interés creciente" en las poblaciones locales, y eventualmente en las foráneas, por lo que resulta necesaria una regulación que evite episodios de recogida "incontrolada" y "abusiva" que puedan "ocasionar daños al medio ambiente, y en particular a la biocenosis en la que participan los hongos".

Con esta medida se pretende garantizar la "persistencia y capacidad de regeneración" de las especies y mantener un estado de conservación "favorable" de los ecosistemas donde se desarrollan.

"Bajo determinadas condiciones, la recogida de setas para autoconsumo no entraña un riesgo de desaparición de sus estirpes locales ni tampoco un menoscabo de los valores ecológicos y protectores de nuestros montes", suscribe el delegado territorial de Medio Ambiente, Manuel de la Torre Francia.

La resolución determina que la recogida no conllevará alteración de la capa superficial del suelo y prohíbe expresamente el empleo de herramientas como rastrillos, escardillas o azadas que remuevan el mantillo y produzcan daños en el micelio, lo que puede impedir la aparición de nuevos ejemplares.

Tampoco se permitirá la recolección de setas inmaduras, y deberán respetarse las no comestibles, las que no se conozcan o las que estén en mal estado o pasadas, ya que "todas ellas desempeñan una función ecológica". Asimismo, se prohíbe la recogida en horas sin luz natural, de modo que no está permitido el uso de linternas ni otras fuentes de luz artificial.

La Junta recuerda que las setas deberán transportarse en cestas u otros recipientes que permitan la aireación y dispersión de las esporas, y que la recogida será gratuita en los montes públicos de titularidad autonómica salvo indicación expresa en contrario o coincidencia con otros aprovechamientos cinegéticos.

En los montes públicos pertenecientes a los ayuntamientos, serán también de aplicación las disposiciones municipales. En los terrenos particulares, la recogida precisará la autorización de sus propietarios.

La norma precisa que los aprovechamientos dentro de espacios naturales protegidos o en cotos micológicos autorizados se regirán por su propia normativa. Además, prohíbe circular con vehículos campo a través, dañar, perseguir o molestar a la fauna silvestre, así como abandonar residuos en el monte.

El incumplimiento de estas condiciones constituirá una infracción administrativa que dará lugar a la apertura del correspondiente expediente sancionador y al decomiso de las setas recolectadas.

La resolución, que se emite únicamente a efectos ambientales, no exime de otros permisos o licencias que sean necesarios por razón de propiedad o por aplicación de otras normativas sectoriales.