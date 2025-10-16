Buscan a un preso que se fugó del hospital de Jerez saltando con sábanas anudadas

La Policía ha establecido un dispositivo para localizar a un preso que se ha fugado saltando a la calle por una ventana del hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz) apoyándose en varias sábanas anudadas, han confirmado fuentes policiales.

La fuga, según ha avanzado Diario de Jerez, fue descubierta cuando el personal de enfermería entró a primera hora de esta mañana a la habitación en la que estaba ingresado y la encontraron vacía, con la ventana abierta y una hilera de sábanas colgando hacia la calle.

Tras dar la voz de alerta, la Policía ha emprendido un dispositivo para localizar al preso.