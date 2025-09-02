La Esperanza de Triana ya mira al Polígono Sur

Queda un mes para que comience la denominada «Misión de la Esperanza» y en Triana ya se espera con ilusión la salida de la dolorosa de la calle Pureza, que se dirigirá al Polígono Sur. Se trata de una iniciativa pastoral cuyo precedente más reciente fue en 2021, cuando el Gran Poder fue trasladado hasta el barrio de los Pajaritos. En esta ocasión, la Esperanza de Triana visitará las parroquias de San Pío X y Jesús Obrero, enclavadas en las Tres Mil Viviendas, una de las zonas más deprimidas de la capital hispalense. Además, la dolorosa protagonizará otro traslado hasta la Catedral para celebrar allí el LXXV aniversario de la proclamación del Dogma de la Asunción de la Virgen, con procesión triunfal de vuelta.

La apretada agenda de traslados comenzará el viernes 3 de octubre. La imagen llegará a la parroquia de Santa Ana donde, un día después, el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, oficiará la santa misa de envío de la misión. A su conclusión, a las 8:30 horas, la dolorosa partirá en andas hasta la parroquia de San Pío X por un recorrido que la llevará por la calle Asunción, el puente de los Remedios, el parque de María Luisa –con la Plaza de España al fondo–, la calle Felipe II y el barrio del Tiro de Línea. En este punto, entrará en la parroquia de Santa Genoveva, para discurrir luego por el barrio de la Oliva y el Polígono Sur.

El domingo 12 de octubre protagonizará un rosario matutino hasta la parroquia de Jesús Obrero, que dejará imágenes inéditas y escenas de profunda devoción. El sábado 18 de octubre se despedirá del barrio y pondrá rumbo a la capilla de los Marineros, con hitos tan destacados como la visita al hospital Infantil o a la capilla de los Estudiantes, en el Rectorado.

Posteriormente, el miércoles 22 de octubre, la talla se trasladará a la parroquia de San Jacinto, la que fue su sede canónica durante tantos años. Desde allí partirá el sábado 25 de octubre hasta la Catedral, recorriendo lugares tan habituales en la Madrugada como la capilla de la Estrella o la del Baratillo.

En la seo se desarrollará un triduo preparatorio y un besamanos. Las eucaristías estarán oficiadas por los obispos auxiliares, Teodoro León y Ramón Valdivia, y por el obispo emérito de Córdoba, Demetrio Fernández. Se celebrarán en al altar mayor, al estar restaurándose actualmente el altar del jubileo, el lugar dedicado habitualmente a las grandes celebraciones catedralicias.

El sábado 1 de noviembre Saiz Meneses oficiará la función del LXXV aniversario de la proclamación del Dogma de la Asunción y, ya por la tarde, entronizada en su paso de palio, la dolorosa regresará a Triana en una procesión triunfal. Visitará el Ayuntamiento y transitará por el convento del Santo Ángel y la parroquia de la Magdalena. Ya en su barrio, irá por las calles Antillano Campos y Pagés del Corro hasta su capilla.