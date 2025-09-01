Fallece una mujer de 85 años tras caer desde un segundo piso en Almerimar de forma "accidental"

Una mujer de 85 años de edad ha fallecido tras precipitarse de manera "accidental" desde el segundo piso de la vivienda en la que residía en el núcleo costero de Almerimar, en El Ejido (Almería).

Fuentes de la Guardia Civil y del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía han confirmado a Europa Press que sobre las 8,20 horas de la mañana del sábado se recibieron las llamadas de un particular y del 061 en las que se avisaba de que una mujer había caído por una ventana en la calle Palo Mayor, junto a la conocida como Plaza del Tiburón.

Así, desde el 112 dieron aviso a Policía Local y Guardia Civil, toda vez que la mujer fue trasladada al Hospital Universitario Poniente de El Ejido en estado de consciencia. No obstante, falleció posteriormente al no sobreponerse de sus heridas.

Los servicios operativos han constatado con base en la investigación y la declaración corroborada de algunos testigos que la víctima cayó "de forma accidental" desde la vivienda ubicada en un conjunto residencial.