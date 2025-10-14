Detenido tras un robo con violencia en un supermercado de Granada para llevarse 1.300 euros de la caja

La Policía Nacional ha detenido a un varón de 47 años como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación, tras la sustracción en un supermercado del Zaidín, en el sur de Granada capital, de la caja registradora con aproximadamente 1.300 euros "después de agredir al trabajador del mismo".

Así lo ha indicado este martes la Policía Nacional en una nota de prensa en la que ha detallado que esta persona, con más de una treintena de antecedentes policiales por hechos de la misma naturaleza, ya ha pasado a disposición de la autoridad judicial.

Fruto de la investigación policial se pudo determinar la identidad del responsable del robo, el cual, tres días después de los hechos, fue detenido de madrugada en el distrito Norte por una patrulla de seguridad ciudadana.

La actuación policial comenzó a partir de recibirse la denuncia del trabajador de un supermercado, el cual, declaró a los agentes que la noche anterior un varón le habría robado y agredido en el establecimiento. Según dicho empleado, un individuo que ya había sido visto en el establecimiento en numerosas ocasiones, al parecer "entró al establecimiento y sin mediar palabra se introdujo detrás del mostrador".

Una vez allí, dicho individuo habría comenzado a agredir al empleado con puñetazos y patadas en el costado. Cuando ya no encontró resistencia en el trabajador, el agresor habría cogido la caja registradora que estaba cerrada y, directamente, la habría sustraído "con todo su contenido, una cantidad aproximada de 1.300 euros".

Por estos hechos agentes de la Policía Judicial comenzaron las pesquisas para poder determinar la identidad del presunto autor de los hechos, identificando como responsable a un varón de 47 años con un largo historial delictivo.