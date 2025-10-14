Exigen ayudas para los agricultores afectados por el gusano y la avispilla del almendro

Asaja ha pedido a la Junta que articule ayudas para los agricultores afectados por la avispilla del almendro y el gusano cabezudo y ha calificado de discriminatorio que estas dos plagas que han provocado graves pérdidas en la provincia de Granada no se incluyan en el paquete especial de ayudas.

Según Asaja, se trata de dos plagas que han generado importantes daños pero que la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera no ha incluido en las ayudas de mínimis aprobadas para paliar las pérdidas ocasionados por plagas y enfermedades excepcionales en distintos sectores.

La Junta sí ha incluido el mildium en el viñedo, generalizado en toda Andalucía; el algodoncillo en el olivar, en varios municipios de la provincia de Jaén; el thrips parvispinus en el pimiento en la zona de El Ejido (Almería) o la lengua azul en el ovino.

Asaja ha considerado discriminatorio que las dos plagas que afectan a Granada no se incluyan en estas ayudas extraordinarias pese a ser plagas declaradas oficialmente por la Junta en abril y septiembre de este año, lo que ha obligado a los agricultores a establecer medidas fitosanitarias y hasta tratamientos excepcionales.

Con respecto a la avispilla del almendro, ha provocado pérdidas de más del 50 % de la cosecha en las explotaciones afectadas, en una superficie estimada de 5.000 hectáreas de los municipios de Orce, Galera, Cúllar y Huéscar.

El gusano cabezudo, por su parte, muestra una expansión creciente y está causando daños graves en la zona norte, en Guadix, Baza, Huéscar, pero también en la comarca de Alhama-Temple.

Asaja ha reclamado que los agricultores afectados no queden excluidos en la próxima convocatoria de ayudas de mínimis y, como alternativa si no es posible tramitarlo a tiempo, que se contemplen en siguientes convocatorias.