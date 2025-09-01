Las dos fallecidas este domingo en un atropello en la A-49 a su paso por Trigueros eran de Tomares

El alcalde del municipio sevillano de Tomares, José María Soriano, ha anunciado en su cuenta oficial de 'X' que las dos fallecidas en un atropello ocurrido este domingo tras la colisión entre un turismo y una furgoneta en Trigueros (Huelva) eran vecinas de Tomares.

Soriano ha expresado en nombre del municipio su "más sentido pésame" a la familia y seres queridos de las víctimas del incidente, que tuvo lugar sobre las 14,30, momento en el que el Servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió una llamada de varios testigos, que alertaron del incidente.

Se trataba de una colisión entre un turismo y una furgoneta en el kilómetro 71 de la A-49, sentido Huelva. En los avisos los ciudadanos que llamaron indicaban que había varios heridos y podía haber atrapados.

Fuentes oficiales de la Guardia Civil confirmaron que había dos personas fallecidas y una herida. Según los servicios de emergencia, todo apunta a que la furgoneta sufrió un reventón de una rueda, dos ocupantes se bajaron y fueron atropellados por el turismo.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron, alertados por el 112, Guardia Civil, efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que han movilizado un helicóptero, los bomberos y mantenimiento de carreteras.