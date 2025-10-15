En directo: huelga general por Palestina en Aragón y servicios mínimos en el transporte público

Este miércoles 15 de octubre de 2025, la comunidad de Aragón se ha sumado a la jornada de huelga general que ha sido convocada a nivel nacional por la Confederación General del Trabajo (CGT). Esta convocatoria cuenta, además, con el apoyo explícito de diversas organizaciones sociales a lo largo del territorio. La jornada de protesta tiene como principal motivación un claro llamado internacional: "exigir el fin de la masacre en Palestina y reclamar una paz justa y duradera" en la región.

A la convocatoria de huelga general se suman también paros parciales de dos horas, organizados por los sindicatos mayoritarios Comisiones Obreras (CC. OO.) y la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT). Para aquellos ciudadanos que no puedan participar en estas jornadas de cese de actividad en sus respectivos centros de trabajo o que no se encuentren en activo, los sindicatos han convocado una serie de concentraciones simbólicas en las tres capitales de provincia aragonesas que en estos momentos se están produciendo.

Por su lado, los paros de los autobuses urbanos en Zaragoza se desarrollarán en dos turnos específicos: de 10.00 a 12.00 en horario matutino, y de 17.00 a 19.00 en el turno vespertino.

Concentraciones en las tres capitales

En la capital aragonesa, Zaragoza, la principal concentración está prevista para comenzar a partir de las 11.30 horas en la plaza de España, según la información proporcionada por UGT. Esta cita en Zaragoza se complementa con las movilizaciones programadas en las otras dos capitales de la comunidad. En Huesca, la protesta ha comenzado algo más temprano, a las 10.00 horas en la avenida de la Paz, mientras que en Teruel la convocatoria ha sido fijada a la misma hora que la capital aragonesa, a las 11.30 en la plaza de la Catedral.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha manifestado un llamado contundente a la solidaridad. En nombre del sindicato, ha pedido "solidaridad con los ciudadanos palestinos, que están sufriendo una masacre. Israel no puede seguir vulnerando el derecho que tienen los ciudadanos y ciudadanas de Palestina", ha apuntado.

Concentraciones en otros municipios de Aragón

No solo en las tres grandes capitales buena parte de sus habitantes han salido a la calle para denunciar el conflicto de Gaza, pues en muchas otras localidades de las otras tres provincias también se están movilizando en estos instantes. Estas son algunas:

En Jaca, provincia de Huesca, hay, al menos, dos convocatorias para este miércoles en el marco de la huelga general. A las 10:00 horas concentración, taller de pancartas y desayuno estudiantil en plaza Ripa. Y a las 11:00, manifestación por Palestina desde el Ayuntamiento.

En Alcañiz, por ejemplo, los actos se reivindicarán esta tarde. Y es que a las 19:30 se ha convocado una gran cacerolada en la Plaza 3 de Marzo, con el lema "Frente al silencio, ruido. Frente a la impunidad, memoria. Frente al genocidio, solidaridad", y antes, de 17:25 a las 18:30 horas, el CPM José Pérez Lacasa acoge un acto 'por la paz y el fin del genocidio en Gaza'. Habrá una lectura de manifiesto, música y eventos artísticos.