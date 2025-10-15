El tiempo en Aragón hoy: el fenómeno 'dualidad térmica' impera en estas grandes zonas de las tres provincias, por la AEMET

Mañana, 15 de octubre de 2025, Aragón se despertará bajo un pronóstico de tranquilidad y cielos serenos, según los datos proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para la comunidad. La jornada se presenta sin ningún fenómeno meteorológico significativo a la vista, marcando un día de transición hacia condiciones más típicas de otoño. Así pues, los aragoneses disfrutarán de un día mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre, aunque con la cautela que exige el inicio de una caída notable en los termómetros nocturnos en toda la región.

El panorama atmosférico general será de cielo poco nuboso a lo largo de las tres provincias. No obstante, la rutina mañanera tendrá un matiz particular en la Depresión del Ebro. Los residentes de esta zona, incluyendo la capital, Zaragoza, deberán esperar la aparición de intervalos de nubes bajas que podrían persistir durante las primeras horas del día. Este fenómeno, característico de las mañanas otoñales en el valle, cederá paso gradualmente al sol, asegurando que la mayor parte de la jornada sea luminosa. Se anticipa, por tanto, una mañana fresca y ligeramente velada que poco a poco dará paso a la claridad total, permitiendo el disfrute del día.

Descenso nocturno y estabilidad en las máximas

En cuanto al mercurio, la AEMET en Aragón señala una clara tendencia en las temperaturas mínimas: estarán en descenso. Este enfriamiento nocturno y de madrugada será más notorio y palpable a medida que la noche avance en todo el territorio. Por el contrario, las temperaturas máximas diurnas mostrarán pocos cambios, manteniéndose estables y similares a las registradas en días anteriores. Esta dualidad térmica será la clave de la jornada: mañanas muy frescas que exigen ropa de abrigo y tardes con un alivio térmico parecido al experimentado recientemente.

Analizando las tres provincias, la caída de las mínimas afectará de manera desigual. En Huesca, todas sus capitales de comarca vivirán ese descenso nocturno, con mínimas de 11ºC. La AEMET advierte de la posibilidad de heladas débiles en las cotas altas del Pirineo, un aviso temprano del invierno que se acerca.

En Zaragoza, las mínimas, 13ºC, se resentirán tras la disipación de las nubes bajas, haciendo que las primeras horas sean notablemente frescas. Por último, en Teruel, la provincia con mayor altitud media, el descenso de las mínimas se notará con especial intensidad, presagiando una madrugada gélida. La estabilidad de las máximas garantizará, sin embargo, que las horas centrales del día sigan siendo agradables en toda la región. Allí tendrán 7 de mínima y 22 de máxima.

Chubascos aislados en el Pirineo Oriental al final de la tarde

La única nota de inestabilidad, muy puntual y localizada, se espera en el extremo oriental del Pirineo aragonés. La previsión indica que allí se formarán nubes de evolución diurna, aquellas que crecen durante el día debido al calentamiento solar. Esta actividad nubosa podría culminar con la probabilidad de que se produzcan chubascos muy localizados, concentrados principalmente al final de la tarde.

El resto de la comunidad disfrutará de un día completamente seco. En lo referente al movimiento del aire, el viento será un factor casi imperceptible: soplará flojo de dirección variable en todo Aragón, lo que contribuirá a la sensación general de calma y a que las temperaturas se perciban sin el factor de enfriamiento eólico. El 15 de octubre será, en resumen, un día de tiempo estable, definido por un cielo mayormente despejado, un notable enfriamiento al caer la noche y la persistencia de temperaturas máximas suaves.