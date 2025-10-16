El cielo se encendió de golpe: el estruendo de un bólido despierta a Canarias y deja una señal sísmica sobre Tenerife

Durante la madrugada de este jueves, concretamente a las 02:58 horas, el cielo del Archipiélago se iluminó por un instante. Un objeto entró en la atmósfera y se desintegró sobre las islas, un fenómeno que fue grabado por decenas de personas y registrado también por la Red Sísmica Canaria. El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcán) sitúa el punto más probable del evento en Tenerife.

Los vídeos en redes sociales comenzaron a circular poco después del suceso, cuando una luz intensa avanzó unos segundos y luego desapareció de la nada. Mientras tanto, los sismógrafos captaban un temblor breve pero claro. Involcán confirma que "la señal sísmica relacionada con el bólido es claramente visible en casi todas las islas", lo que indica que el impacto acústico se propagó por buena parte del territorio.

El instituto explica que la Tierra "está continuamente expuesta al bombardeo de objetos de origen cósmico, compuestos principalmente por roca y metal". La mayoría de ellos son diminutos y se deshacen en el aire, lo que conocemos como estrellas fugaces. Pero cuando el cuerpo es mayor, natural o fabricado por el ser humano, la energía que libera al entrar puede ser suficiente para generar una onda de choque perceptible en el suelo.

En este caso, el bólido se fragmentó mientras atravesaba la atmósfera. Cada rotura generó una pequeña onda, registrada durante varios minutos por la red sísmica. El resultado fue una cadena de pulsos detectada en distintos puntos del Archipiélago, una especie de eco del paso del objeto.

Involcán recuerda que “los bólidos normalmente no representan peligro alguno”, aunque advierte de que, en situaciones excepcionales, la onda expansiva puede causar daños materiales. En Canarias, por ahora, no se han reportado incidentes ni daños.