Un hombre con antecedentes psiquiátricos se atrinchera con un cuchillo en su casa de Tenerife

Un hombre de entre 30 y 40 años se atrincheró en la mañana de este jueves en su vivienda del barrio de Ofra, en Tenerife, tras ser visto con un cuchillo en la vía pública, lo que activó un operativo de seguridad en las inmediaciones por parte de la Guardia Civil y la Policía Nacional. El incidente se concentró en la calle Tagore y movilizó también a distintos servicios de emergencia.

Según publica el diario El Día, en un inicio circularon informaciones sobre una posible amenaza a una mujer e incluso la posibilidad de otra persona retenida dentro de la casa. Sin embargo, fuentes policiales han negado esas hipótesis y han precisado que el individuo ha permanecido solo en el interior del inmueble en todo momento. El varón ya ha sido derivado a un hospital para recibir atención médica.

Personas próximas a la investigación señalan al mencionado medio que el protagonista del suceso cuenta con antecedentes de índole psiquiátrica. Vecinos del lugar apuntan a episodios previos de alteración del orden en el barrio.

Hasta el lugar se desplazó una negociadora especializada de la Policía Nacional con el objetivo de entablar conversación con el invidivuo y lograr que abriera la puerta. La estrategia de diálogo buscaba reducir la tensión y alcanzar una salida pacífica, con seguimiento continuo de los equipos sanitarios.