Rescatan a 55 inmigrantes frente a Lanzarote y buscan a tres desaparecidos en el Atlántico

Salvamento Marítimo ha auxiliado en la madrugada de este jueves a 55 personas que viajaban en una embarcación neumática a la deriva a unos 83 kilómetros al este de Lanzarote.Tres ocupantes permanecen desaparecidos.

La alerta se activó cuando un buque mercante detectó la patera a unas 45 millas de la isla y comunicó su posición al Centro de Coordinación de Las Palmas. Antes de que llegaran los medios de rescate, varios ocupantes se arrojaron al mar intentando alcanzar el barco que había lanzado el aviso.

La guardamar Polimnia llegó al punto señalado a la 01.26 horas y procedió al rescate de los ocupantes, entre ellos 42 hombres, 11 mujeres y dos menores, todos de origen magrebí y subsahariano. Dos migrantes fueron recogidos directamente por el mercante y otro por la tripulación de la Polimnia. Los testimonios de los supervivientes apuntan a que tres personas se perdieron en el agua durante el intento de aproximarse al carguero.

La Polimnia atracó en el puerto de Arrecife a las 04.58 horas con los 55 rescatados, donde fueron atendidos por los servicios de emergencia y Cruz Roja. El dispositivo contó con la participación del helicóptero Helimer 215 y el apoyo del mercante, bajo la dirección de la Capitanía Marítima de Las Palmas.

Durante la jornada de hoy, el avión Sasemar 103 está rastreando la zona del rescate para tratar de localizar a los tres desaparecidos y buscar otros dos cayucos que, según una alerta reciente, podrían navegar todavía en aguas próximas al archipiélago.