Un enjambre sísmico sacude Canarias con más de veinte terremotos

Desde el jueves por la tarde hasta casi el amanecer del viernes, se han detectado una serie de pequeños temblores en la zona noroeste de Gran Canaria. Según reporta el Instituto Volcanológico de Canarias (IGN) se han contabilizado al menos una veintena de sucesos sísmicos, todos ellos centrados en Agaete y sus alrededores.

El más potente de estos temblores llegó a una magnitud de 1,6, MbLg y sus focos se ubicaron a escasa profundidad, entre los tres y cero kilómetros bajo tierra. La noche previa, se habían registrado dos sismos más fuertes en la misma área, con magnitudes de 2,9 y 2,3 MbLg, los cuales fueron sentidos por algunos ciudadanos, según información del IGN.

La actividad sísmica arrancó a las 19.10 del jueves y continuó hasta las 3.57 del viernes, con temblores repartidos en un área cercana al pueblo de Agaete y zonas aledañas. Este comportamiento encaja con un patrón de microsismicidad común en islas volcánicas, donde es normal que haya reajustes de tensiones en bloques superficiales, sin que esto suponga un peligro para la población. No se ha informado de desperfectos ni problemas en los servicios básicos.

Expertos indican que estos eventos no significan necesariamente un aumento en el nivel de riesgo volcánico. La Red Sísmica de Canarias sigue monitorizando la situación constantemente, y el IGN continúa estudiando las ubicaciones, magnitudes y cómo evolucionan estos temblores para ver si la frecuencia disminuye o se mantiene igual..