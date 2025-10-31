¿Qué abre en Canarias el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos?

Este sábado, 1 de noviembre, se celebra el Día de Todos los Santos, y aunque este año cae en fin de semana, será fiesta nacional en toda España. Sin embargo, al no trasladarse el festivo al lunes, las empresas no están obligadas a dar ese día libre extra.

Cementerios abren más horas

Los cementerios se llenan de gente este día, como cada año. En Santa Cruz de Tenerife, el de Santa Lastenia estará abierto de 08.00 a 18.00, mientras que San Rafael y San Roque solo abrirán el 1 de noviembre, de 09.00 a 17.00. El resto de días, el horario es más corto, de 08.30 a 16.30. Algunos ayuntamientos, como el de El Sauzal, han ampliado los horarios desde finales de octubre hasta el 2 de noviembre para que todos puedan ir.

En Las Palmas de Gran Canaria, los cuatro cementarios de la ciudad permanecerán abiertos de 7.00 a 19 horas. En el resto de municipios de la isla el horario será en la mayoría de los casos de 8.00 a 19 horas.

Farmacias, panaderías y bares siguen trabajando

Las farmacias abrirán en horario habitual. Algunas panaderías y obradores pequeños también estarán abiertos en las Islas durante el día. Sin embargo, los bares y restaurantes deciden si permanecen abiertos o no, pero los que decidan abrir seguro que tienen más gente y mayores beneficios, al ser día libre.

Horarios especiales en supermercados

Mercadona ha confirmado que abrirá menos horas en toda España, hasta las 15.00. Ya lo han avisado en carteles y en sus redes sociales. Sin embargo, si tienes pensado viajar desde Canarias al País Vasco o Navarra, que sepas que muchos supermercados no abrirán, así que mejor mirar en su web para ver si tu tienda abre o no.

En Santa Cruz de Tenerife, cadenas como HiperDino abrirán algunas tiendas en la capital, con horario completo en Tomé Cano, Residencial Anaga, Parque Bulevar y Ramblas, y mediodía en otras, como San Antonio o El Saludo.

Los supermercados Lidl abren de forma ininterrumpida de 9:00 a 22:00, siguiendo su programa para los días festivos autorizados, aunque es mejor comprobar el horario preciso en su página web.

Centros comerciales

El Centro Comercial Meridiano estará totalmente abierto, con tiendas y restaurantes desde las 10:00 hasta las 22:00, como se indica en su horario y en el calendario comercial de 2025. El Corte Inglés de Tres de Mayo mantiene su horario habitual de lunes a viernes y notifica que el sábado abrirá de 9.30 hasta las 21.30 horas. Por su parte, Nivaria y Añaza Carrefour planean abrir como un día normal, usualmente de 9:00 o 10:00 hasta las 22:00, siguiendo la costumbre.

En Gran Canaria, el Centro Comercial Las Arenas anuncia horarios generales con tiendas abiertas de 9:00 a 22:00 y restaurantes hasta la 01:00. El hipermercado abrirá de 9:00 a 22:00.