Aemet activa la alerta por lluvias intensas en Castilla-La Mancha: estas son las zonas afectadas

La Agencia Estatal de Meteorologia (Aemet) ha activado este viernes, 17 de octubre, el aviso amarillo por chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes especialmente en Albacete y gran parte de Cuenca, a partir del mediodía.

Durante la mañana y al final del día habrá intervalos de nubes medias, acompañadas de abundante nubosidad baja en el sureste de la región, con brumas y bancos de niebla, más densos y persistentes en Albacete. En las horas centrales, las nubes de evolución irán a más y podrían provocar tormentas dispersas, sobre todo en zonas montañosas. Los vientos serán flojos y variables, predominando la componente este, salvo en Guadalajara.

Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente o se mantendrán estables en Guadalajara y Albacete, mientras que las mínimas bajarán en Toledo y cambiarán poco en el resto del territorio castellanomanchego. Las máximas alcanzarán los 25 grados en Toledo y Ciudad Real, 24 en Guadalajara y 22 en Cuenca y Albacete. Las mínimas oscilarán entre los 18 grados en Cuenca, 12 en Toledo y 10 en el resto de la región.

Hasta 27 grados en algunos puntos

Para este sábado, 18 de octubre, el cielo estará poco nuboso o despejado en general, salvo por la mañana y al final del día en el sureste, donde persistirá abundante nubosidad baja con brumas y nieblas que podrían extenderse a La Mancha, disipándosela al mediodía con el desarrollo de nubes de evolución. Por la tarde, el cielo irá cubriendo con nubes altas desde el oeste hacia el este. El viento será flojo y variables.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o con un ligero descenso, mientras que las máximas apenas variarán. Se esperan máximas de 26 grados en Toledo, 25 en Ciudad Real, 24 en Guadalajara y 23 en el resto. Las mínimas rondarán entre 8 grados en Cuenca y 11 en el resto de la comunidad.

La jornada del domingo 19 de octubre comenzará con intervalos de nubes medias y altas, y de madrugada habrá abundante nubosidad baja con brumas y nieblas en gran parte de Albacete y el extremo sur de Cuenca. Por la tarde, el cielo se cubrirá y no se descartan lluvias y chubascos, más probables en Guadalajara y el noroeste de Toledo. El viento será flojo, girando a componente sur y predominando el suroeste desde mediodía.

Las temperaturas mínimas subirán salvo en zonas con niebla, donde se mantendrán estables. Los valores de las máximas no se modificarán mucho con respecto al día anterior, pero sí se registrará un descenso puntual en el noroeste de Guadalajara. Por un lado, máximas de 27 grados en Toledo y Ciudad Real, 24 en Guadalajara y 23 en Cuenca y Albacete. Por otro, mínimas de entre 9 grados en Cuenca y 13 en Toledo.

Próxima semana

La próxima semana arrancará el próximo lunes 20 de octubre con un cielo nuboso o cubierto, que se irá despejando a partir de por la tarde. Se prevén precipitaciones débiles y dispersas que remitirán por la tarde. Además, la Aemet pronostica una baja probabilidad brumas y niebla en cumbres durante la madrugada. El viento soplará de flojo a moderado de oeste a suroeste.

Las temperaturas mínimas subirán ligeramente se mantendrán sin cambios en algunas zonas. De esta forma, se posicionarán entre 16 grados en Toledo y 12. En cuanto a las máximas, estas aumentarán en el sureste de Albacete y bajarán ligeramente en otras áreas, situándose en 25 grados en Toledo, 24 en Albacete y Guadalajara, 23 en Ciudad Real y 21 en Cuenca.