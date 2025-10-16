Aviso amarillo en Castilla-La Mancha por lluvias intensas: hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora

La inestabilidad marcará el tiempo en buena parte de Castilla-La Mancha desde este jueves y hasta este domingo con nubosidad variable, posibilidad de precipitaciones en zonas de montaña y temperaturas que apenas sufrirán cambios significativos. También se esperan brumas y bancos de niebla en zonas altas, sobre todo en el sureste del territorio.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este jueves, 16 de octubre, el aviso amarillo este jueves en las provincias de Cuenca y Albacete por riesgo de chubascos y tormentas, que podrán ser localmente fuertes, especialmente durante la tarde en la Serranía de Cuenca, donde se esperan acumulaciones que podrían alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Las precipitaciones podrán ser localmente fuertes durante la tarde, sobre todo en la Serranía de Cuenca y zonas cercanas de La Mancha. Los cielos estarán mayoritariamente nubosos, aunque se abrirán algunos claros por la mañana y por la noche en el extremo nordeste. También se formarán brumas y bancos de niebla en zonas altas de Cuenca y Albacete, que podrán aparecer de forma más aislada en otras comarcas como la Alcarria y La Mancha.

Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios. Las máximas alcanzarán los 27 °C en Toledo, 25 °C en Guadalajara y Ciudad Real, 23 °C en Cuenca y 21 °C en Albacete. Las mínimas oscilarán entre los 11 y 13 °C. El viento será flojo, con predominio del este y sureste, aunque podría intensificarse ligeramente en La Mancha al final del día.

El viernes 17 de octubre continuará la inestabilidad con intervalos nubosos y presencia destacada de nubosidad baja, especialmente en Cuenca y Albacete durante las primeras y últimas horas del día, lo que dará lugar a brumas y nieblas, más persistentes en Albacete. Durante la tarde podrían repetirse los chubascos y tormentas, sobre todo en zonas montañosas, con probabilidad de que sean localmente fuertes en la Serranía de Cuenca y áreas próximas.

En cuanto a las temperaturas, estas descenderán ligeramente. Por un lado, las máximas se posicionarán en 25 °C en Ciudad Real, 24 °C en Toledo, 23 °C en Guadalajara, 22 °C en Albacete y 21 °C en Cuenca. Por otro, las mínimas registrarán valores en torno a los 10-12 °C.

Fin de semana

Para este sábado, 18 de octubre, se espera una jornada más estable, con cielos poco nubosos o despejados. Solo por la mañana y al final del día se prevé nubosidad baja en el sureste de la región, acompañada de brumas y nieblas que tenderán a disiparse al mediodía. Por la tarde, aparecerá nubosidad de evolución en zonas de montaña y algunas nubes altas que cruzarán de oeste a este.

Las temperaturas mínimas podrían bajar ligeramente, especialmente en el norte de Cuenca y Toledo, mientras que las máximas apenas cambiarán. Se esperan 26 °C en Toledo, 25 °C en Ciudad Real, 24 °C en Guadalajara y 23 °C en Cuenca y Albacete.

La jornada del domingo 19 de octubre volverán a aumentar las nubes, con intervalos de nubes medias y altas desde la mañana, acompañadas de nubosidad baja en el sur de Cuenca y en Albacete. Al final del día no se descartan lluvias o chubascos en el oeste de Toledo y en Guadalajara.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, con máximas entre 22 y 26 °C, y mínimas que podrían subir ligeramente. El viento será flojo, predominando del sur durante las horas centrales.