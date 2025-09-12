La Aemet afina el pronóstico para este fin de semana de Feria en Albacete: el tiempo que va a hacer

La Feria de Albacete encara su primer gran fin de semana completo con un tiempo que acompaña. Se esperan temperaturas agradables, cielos tranquilos y sin previsión de lluvias. La estabilidad meteorológica será la tónica en toda Castilla-La Mancha, lo que permitirá disfrutar no solo del ambiente festivo en Albacete, sino también de cualquier plan al aire libre en el resto de la región.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la jornada de este viernes, 12 de septiembre, llega con cielos poco nubosos y algunos intervalos de nubes altas en toda la región. En zonas de La Mancha de Albacete y Cuenca, se esperan brumas o bancos de niebla al principio y al final del día, aunque sin mayor impacto en las actividades diurnas.

Las temperaturas mínimas no presentarán grandes cambios o subirán ligeramente, especialmente en los Montes de Toledo. Por su parte, las máximas aumentarán de forma generalizada, aunque en el oeste de Toledo y Guadalajara los cambios serán ligeros. Se alcanzarán los 34 °C en Ciudad Real, 33 en Toledo, 32 en Albacete, 31 en Cuenca y 30 en Guadalajara. Las mínimas oscilarán entre los 14 y 17 °C

El viento será flojo y variable, aunque tenderá a soplar del oeste y suroeste en las horas centrales del día. En el sureste de la región, será del sureste con algo más de intensidad.

Durante este sábado, 13 de septiembre, el cielo se cubrirá ligeramente por nubosidad alta, sin riesgo de precipitaciones. Al amanecer, volverán las nieblas en zonas como la Serranía de Cuenca, Hellín, Almansa o la Mancha de Albacete y Cuenca.

Las temperaturas mínimas subirán ligeramente en general, mientras que las máximas se mantendrán estables, salvo en el extremo sureste, donde pueden bajar levemente. Se repetirán valores similares al viernes, de 33 °C en Toledo, Albacete y Ciudad Real, 31 en Guadalajara y 30 en Cuenca. Las mínimas se situarán entre los 14 y 18 °C.

El viento continuará siendo flojo y variable, con predominio del oeste durante el día, momento en el que podrá alcanzar rachas moderadas. En el sureste, soplará puntualmente del sureste.

Sin cambios importantes y ambiente suave

De cara a este domingo, 14 de septiembre, se mantendrá la estabilidad atmosférica, con cielos poco nubosos en casi toda la comunidad. En el sureste, puede aparecer algo de nubosidad baja y niebla en las primeras y últimas horas del día.

Las temperaturas mínimas y máximas seguirán sin grandes variaciones, aunque se espera una ligera subida de las máximas en el suroeste y un pequeño descenso en el sureste. Se prevén 33 °C en Toledo y Ciudad Real, 32 en Cuenca y Guadalajara, y 31 en Albacete. Las mínimas estarán entre los 14 y 17 °C.

El viento será flojo y variable, con predominio del sureste en el cuadrante sureste, lo que mantendrá un ambiente agradable para cerrar el fin de semana.