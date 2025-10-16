Un grupo de encapuchados armados atraca el MediaMarkt del parque comercial La Abadía en Toledo

La tranquilidad de la mañana en el Parque Comercial La Abadía, en Toledo, se ha visto interrumpida este jueves por un atraco en el interior de la tienda MediaMarkt, cuando un grupo de cinco individuos encapuchadosy armados ha irrumpido en el establecimiento poco después de las 11.00 horas.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos ocurrieron en torno a las 11.02 horas. Los atacantes portaban armas de fuego y actuaron de forma rápida y coordinada, generando momentos de auténtico pánico entre clientes y trabajadores.

Como resultado del asalto, un hombre de 51 años -identificado como el vigilante de seguridad- ha resultado herido tras recibir una contusión en la cabeza. Según las primeras informaciones, los sospechosos se han dado a la fuga tras sustraer dos cajas de materiales de la tienda.

El herido ha sido atendido in situ por los servicios sanitarios y posteriormente ha sido trasladado al Hospital Universitario de Toledo, donde permanece ingresado. En principio, su estado no reviste gravedad.

Hasta el lugar se han desplazado de inmediato una ambulancia de urgencias, así como varias patrullas de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local, que han comenzado las primeras diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Uno de los elementos que ha ayudado a confirmar la magnitud del suceso ha sido un video grabado por un ciudadano que accedía al parque comercial justo después del asalto. En la grabación, que ya circula por redes sociales, se puede observar claramente el despliegue de emergencia frente al establecimiento.

La cámara enfoca la entrada del MediaMarkt, mientras una ambulancia permanece estacionada con las luces de emergencia activadas. En el audio del video, se escucha al testigo diciendo: "Sí, sí, mentira no es, mentira no es", en alusión a los rumores que ya comenzaban a circular sobre un posible atraco armado.

De momento, no han trascendido detalles sobre lo sustraído durante el asalto ni se han producido detenciones. Las fuerzas de seguridad han abierto una investigación para identificar a los autores y esclarecer todos los detalles del delito.

El suceso ha generado un fuerte impacto entre los trabajadores y comerciantes del parque comercial, así como en las personas que acudían a realizar sus compras en ese momento.