Aemet avisa de lo que llega esta semana a Castilla-La Mancha: consulta la predicción

Castilla-La Mancha vivirá esta semana un tiempo típicamente otoñal, con abundante nubosidad, presencia de brumas y nieblas matinales, así como posibilidad de chubascos aislados, especialmente en zonas montañosas. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas se mantendrán dentro de valores suaves, con ligeras variaciones entre jornadas, sin cambios bruscos.

Este martes, los cielos estarán nubosos o con intervalos de nubes bajas durante las primeras horas del día, sobre todo en el centro y este de la región, mientras que el tercio occidental podría disfrutar de más claridad. No obstante, será una jornada en la que predominarán las brumas y nieblas dispersas, más probables en la comarca de La Mancha y en zonas de montaña del noreste y sureste. Con el avance del día, se espera nubosidad de evolución que podría derivar en algunos chubascos dispersos e incluso tormentosos en áreas del Sistema Central e Ibérico.

Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso o se mantendrán sin cambios, mientras que las máximas tenderán a subir ligeramente, especialmente en el este de Cuenca y el este y sur de Albacete. Las máximas alcanzarán los 26 °C en Toledo, 25 °C en Ciudad Real y Guadalajara, 23 °C en Cuenca y 22 °C en Albacete. En cuanto a las mínimas, se situarán en torno a los 12 °C en Toledo y Ciudad Real, 11 °C en Albacete y Guadalajara, y 8 °C en Cuenca. El viento soplará flojo, variable, con predominio de la componente norte durante las horas centrales.

Para el miércoles, se espera un panorama similar en las primeras horas del día, con intervalos de nubes bajas, brumas y nieblas dispersas que afectarán principalmente a La Mancha y el este de Albacete. A medida que avance la jornada, estos cielos tenderán a cubrirse con nubes altas, aunque también se desarrollará nubosidad de evolución durante la tarde. No se descarta algún chubasco aislado en zonas altas del tercio oriental, con mayor probabilidad en el extremo este.

Las temperaturas apenas presentarán cambios, manteniéndose en valores agradables para la época. Se prevén máximas de 27 °C en Toledo, 26 °C en Ciudad Real, 25 °C en Guadalajara, 24 °C en Cuenca y 23 °C en Albacete. Las mínimas oscilarán entre los 12 °C de Toledo, 11 °C en Albacete y Ciudad Real, 10 °C en Guadalajara y 8 °C en Cuenca. El viento seguirá siendo flojo y variable.

Mínimas al alza

La jornada del jueves comenzará con cielos cubiertos por nubes bajas en Cuenca y Albacete, acompañadas de brumas y bancos de niebla, mientras que en el resto de la comunidad se espera la llegada de nubes medias y altas que recorrerán el territorio de oeste a este. Por la tarde, estas nubes disminuirán en el noreste, aunque se espera desarrollo de nubosidad de evolución en las horas centrales que podría dejar lluvias débiles o chubascos dispersos, principalmente en áreas de montaña del este y la mitad sur.

Las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente en la Serranía de Cuenca y en parte de La Mancha, manteniéndose estables en el resto de provincias. Las máximas descenderán ligeramente en el sureste, pero seguirán sin cambios significativos en el resto del territorio. Se esperan máximas de 27 °C en Toledo, 26 °C en Ciudad Real, 25 °C en Guadalajara, 23 °C en Cuenca y 22 °C en Albacete. Las mínimas estarán entre los 14 °C de Toledo, 13 °C en Albacete y Ciudad Real, 12 °C en Guadalajara y 10 °C en Cuenca. El viento será flojo y variable, predominando la componente sureste en Cuenca y Albacete.

El viernes se presentará con intervalos nubosos en la mitad sur de Castilla-La Mancha, que tenderán a despejarse a lo largo del día. En las zonas altas, la nubosidad de evolución diurna podría provocar algún chubasco débil durante la tarde. Por la mañana, continuarán las brumas y nieblas dispersas en Cuenca y Albacete.

Las temperaturas, tanto mínimas como máximas, experimentarán un ligero descenso o se mantendrán estables, con valores típicos de mediados de octubre. Se esperan máximas de 26 °C en Toledo, 25 °C en Ciudad Real, 24 °C en Guadalajara, 22 °C en Cuenca y 21 °C en Albacete. Las mínimas se situarán en 12 °C en Toledo y Albacete, 11 °C en Ciudad Real, 10 °C en Guadalajara y 8 °C en Cuenca. El viento continuará siendo flojo, con predominio del sureste.