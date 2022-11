El infierno procesal del padre de Olivia, la niña hallada muerta en Gijón

Aunque han pasado ya tres días desde que Olivia ya no está en este mundo, España vive aún conmocionada y con hondo pesar y desasosiego el fallecimiento de la menor de 6 años que fue hallada muerta el pasado lunes en la vivienda de Gijón donde residía con su madre, que ha sido detenida como presunta autora de este crimen.

Un suceso del que poco a poco se están conociendo detalles, como el calvario judicial que ha tenido que sufrir en los últimos cinco años Eugenio García Martínez, el padre de “Pirata”, como así llamaban a Olivia sus familiares y amigos de forma cariñosa, para poder estar con su hija, a la que solo podía ver durante los fines de semana, pero alternos, uno sí y uno no, además de una sola tarde a la semana.

Y es que durante este último lustro luchando por la custodia de Olivia, Eugenio ha tenido que padecer de la madre de la menor, Noemí, cerca de una treintena de denuncias falsas por malos tratos e incluso alguna por abuso. «Lo denunciaba hasta por respirar, era un sinvivir», apuntan en el entorno de Eugenio. Pero no sólo a él, si no también a otros familiares, como su propia abuela paterna.

La madre llegó a irse a vivir a Gijón sin el consentimiento del juzgado que llevaba la custodia y sin la del progenitor, por lo que la justicia obligó a la madre, dos meses después, a regresar a Segovia y a reintegrar a la niña en su vida escolar y familiar.

Pero el pasado mes de agosto la progenitora volvía a hacer lo mismo y el padre puso en conocimiento del juzgado que su exmujer se había vuelto a llevar a Asturias a la pequeña. Fue la gota que colmó el vaso y la Justicia, entonces, decidió darla custodia al padre, con el derecho de visita de la madre los fines de semana y festivos.

Y es ahí cuando supuestamente Noemí decidió acabar con la vida de su hija. «Antes de dejarla con el padre, la mato», parece que escribió en un mensaje de móvil, según adelantó el periódico El Comercio.

“Ha sido un infierno procesal el que ha tenido que sufrir Eugenio”, describe el abogado sobre lo sucedido en esta familia en la que se produjo un divorcio traumático y conflictivo que desembocó en una guerra personal y judicial.

Más de 1500 días de pelea y batalla constante, de impedir a Eugenio ver o hablar con su hija, de denuncias falsas, de una guerra injustificada, que ha finalizado con este triste final justo cuando el padre acababa de conseguir la custodia y su hija se había despedido de él cuando fue a pasar el fin de semana con su progenitora con un hasta el martes papá.

De todas estas causas judiciales Eugenio salió absuelto y logró que se archivaran todos los procedimientos contra él que su mujer había abierto en los juzgados desde el día siguiente de divorciarse cuando le acusó de maltratarla.

Eugenio, destrozado por el dolor, decía ayer durante el funeral que quiere pasar a la Historia «por ser el último padre que enterró a una hija por un sinsentido».

El padre clamaba por lo que ha tenido que padecer y por fatal desenlace que le marcará de por vida cuando aseguraba entre lágrimas que no es una cuestión de hombres o mujeres, sino de promover una Justicia Justa que vele por el bienestar de lo menores.

La rabia y la impotencia se ha adueñado estos días en el sentir de los familiares y amigos del padre, pero también de gran parte de los ciudadanos que no entienden qué está pasando en la sociedad de hoy y en un sistema que no funciona, donde algo falla para que ocurran este tipo de situaciones.

Una batalla judicial con un lamentable y triste final que podría no terminar aquí ya que la familia se está planteando pedir a la Justicia prisión permanente revisable para la madre, la presunta asesina de Olivia, quien parece ser que dio a su hija un cola cao cargado de tranquilizantes. “Ha sido una salvajada lo que ha hecho, y este tipo de personas debe estar apartada de la sociedad”, ha señalado Eugenio.

La madre, detenida, podría pasar a disposición judicial a lo largo de este miércoles, según confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, aunque se desconoce la hora.

Así fue el suceso

El suceso tuvo lugar poco antes de la medianoche cuando la Policía recibió una llamada alertando de la desaparición de ambas. Fue un familiar que aseguraba que hacía tiempo que no lograba contactar con la adulta y estaba preocupado porque a su cargo estaba la menor.

Los agentes acudieron al lugar, situado en un cuarto piso y lograron entrar en la casa y encontraron a la niña ya fallecida tendida en la cama junto a su madre.

Al parecer, la mujer indicó que había tomado pastillas, y fue evacuada, ya detenida, al hospital Jove de Gijón para observación.

En torno a las 11:30 horas, la detenida abandonaba el hospital custodiada por agentes para su trasladado a la Comisaría Nacional de Gijón, donde se le va a tomar declaración.

El padre de la niña había asegurado que el pasado viernes había obtenido la custodia de la menor tras un proceso que se había prolongado durante cinco años. La niña se quedó al cargo de la madre el pasado sábado y tenía pensado recogerla mañana, martes, para llevarla con él a Segovia.

Vecinas de rellano en el mismo inmueble han relatado que la mujer vivía con su hija en el piso desde el pasado verano. Desde entonces, sólo la habían visto en tres o cuatro ocasiones, en las que, según han apuntado, se comportó de forma “muy distante”.

Ideología de Género

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, se ha referido este miércoles a este triste suceso durante una visita a Zamora para analizar junto a miembros de Vox en esta provincia los Presupuestos de Castilla y León para 2023,

Allí, y tras guardar un minuto de silencio por Olivia, aseguraba que detrás de este asesinato de la niña, presuntamente a manos de su madre, se encuentran los “incentivos perversos” de la “ideología de género” imperante en las políticas de lucha contra la violencia machista “y que también mata”, decía el número dos de Mañueco sobre este suceso del que ha dicho también que “la realidad se impone de manera muy cruel y horrorosa”.

García-Gallardo insistía al respecto que existen muchos tipos de violencia y que todos ellos “merecen una condena profunda y la misma repulsa”.

Además, se mostraba orgulloso de que los Presupuestos de la Junta para el próximo año, cuyo proyecto está ya en las Cortes para su debate y aprobación, incluyan de forma pionera una partida de medio millón de euros para “sensibilizar y proteger a las víctimas de la violencia intrafamiliar”.