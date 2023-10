Castilla y León urge a Sánchez a reunir a las regiones en 48 horas máximo para abordar la crisis migratoria

Mientras al Hotel Balneario de las Salinas de la localidad vallisoletana de Medina del Campo, cerrado por obras, ya han llegado y se han alojado los 250 inmigrantes ilegales previstos según la Delegación del Gobierno que llegaron en cayucos a Canarias, de los casi 400 que se distribuirán por toda la Comunidad, el clima y la tensión política en Castilla y León sigue al alza y desde varios frentes.

Por un lado, desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y el Ayuntamiento de la Villa medinense de las Ferias, desde donde siguen reprochando al Gobierno de España que no les haya avisado de la llegada de estos 250 inmigrantes ilegales y se hayan enterado cuando ya estaban alojándose en el hotel balneario la mayoría y, por otro, desde la parte de Vox del Ejecutivo regional, con el vicepresidente Juan García-Gallardo, a la cabeza, quien no solo se ha reafirmado en sus palabras del pasado miércoles cuando habló de invasión migratoria y de la llegada de hombres jóvenes y en edad militar que han generado inseguridad en Medina del Campo, sino que, además, ha advertido que Castilla y León "no está preparada para integrar a todas estas personas".

Durante una entrevista e El Toro TV, el número dos del Gobierno autonómico asegura que, salvo Vox, todos los partidos "se están poniendo de perfil" ante esta grave crisis migratoria, pide actuar para evitar que pase en España lo que ya ocurre en Francia, y avanza iniciativas parlamentarias en las Cortes de Castilla y León que tendrán como objetivo "fiscalizar" y "mirar con lupa" las ayudas públicas que reciben d la Junta o de entidades locales como ayuntamientos y diputaciones las oenegés que colaboran en la llegada de inmigrantes ilegales a la Región "porque denunciar esta situación en los medios de comunicación no está siendo suficiente".

Unas palabras que han vuelto a "mosquear" al PSOE, que ya pidió ayer al presidente Mañueco el cese de García-Gallardo e insinuó que la Fiscalía debería investigar al dirigente de Vox por un posible delito de odio, pero también al Gobierno de Pedro Sánchez, que en boca de la delegada del Gobierno, Virginia Sánchez, ha vuelto a pedir este viernes al presidente de la Junta "que llame al orden" a su vicepresidente. "Al menos les pido a ambos un poco de responsabilidad y que estén a la altura del cargo que ostentan", apunta Barcones, quien asegura que la llegada de los 395 inmigrantes previstos se está desarrollando con normalidad y que no esperan que vayan a venir más.

Protocolo común

Pese a esta normalidad que quiere aparentar el Gobierno de Sánchez sobre este asunto, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha mostrado también este viernes su malestar por cómo se está gestionando esta crisis migratoria, además de reafirmar que la prioridad de su departamento y de este Gobierno regional es ayudar a los más vulnerables y poner los máximos recursos posibles para echar un mano a estos inmigrantes.

Si bien, reclama al Gobierno de la nación que convoque en 48 horas máximo a todas las regiones de la España autonómica a la Conferencia Sectorial de Inmigración para abordar esta grave crisis migratoria y de esta forma poder planificar entre todas las autonomías todos los recursos disponibles.

También otro consejero de la Junta, en ese caso el de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, se ha referido este viernes a este asunto y ha advertido de la "anormalidad" que supone que, a estas alturas, en un país que recibe a tantos inmigrantes como es España, una tierra de acogida, no exista un protocolo de actuación correcto para que, ante determinadas crisis como la actual, todas las administraciones sepan qué hacer y cómo hacer.