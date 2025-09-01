El Centro del Alzhéimer concienciará en el mes de la enfermedad con '30 días, 30 gestos'

El Centro de Referencia Estatal del Alzhéimer (CREA), con sede en Salamanca, busca concienciar a la sociedad y acercar la realidad neurodegenerativa en el mes mundial de la enfermedad con el programa de actividades '30 días, 30 gestos'.

Este programa tiene como objetivo fomentar el modelo de atención centrada en la persona, paliar la soledad, y promocionar la autonomía y la vida activa, así como la innovación y difusión del conocimiento de una situación que afecta a 50 millones de personas en todo el mundo y a un millón en España, además de a quienes conforman su entorno, según ha informado el CREA en una nota de prensa.

Entre las iniciativas previstas, el 16 de septiembre acogerá una jornada sobre síndrome de Down y alzhéimer; y el 17 se dará a conocer el proyecto 'Un final para el olvido', de la oenegé Colonia, un curso pedagógico que permite a los menores entender la enfermedad y conectar con los mayores afectados por la enfermedad de Alzhéimer.

El 18 de septiembre tendrá lugar la presentación del videojuego The Mind Guardian, un proyecto que aplica técnicas de inteligencia artificial y test médicos tradicionales para alertar a los mayores de 55 años sobre posibles signos de deterioro cognitivo.

El día 19 se celebrará un cinefórum con la proyección de la película 'La memoria infinita', premio Goya a la mejor película Iberoamericana en 2023 y candidata a mejor documental en los premios Oscar de ese año.

Para complementar este programa y llegar a quienes no pueden acercarse al centro, cada día, a través de las redes sociales, el blog y la página web del CREA, difundirán artículos, vídeos, monográficos e infografías, informa Efe.