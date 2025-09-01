Gastronomía
La Gastrobodega (Yllera), situada en Rueda, inicia una nueva etapa con nombre propio: ARROPE
El chef Nauzet Betancort y el sumiller Roberto Simal siguen al frente de este espacio único que une raíces vinícolas, hospitalidad y alta cocina
Tras tres años de trayectoria, la Gastrobodega (de Yllera Bodegas y Viñedos) en Rueda, inicia una nueva etapa y pasa a llamarse ARROPE. El proyecto, ubicado en las bodegas históricas del Grupo Yllera, mantiene al mismo equipo y la misma esencia, pero con una identidad renovada y un nombre que lo define con voz propia.
El chef Nauzet Betancort y el sumiller Roberto Simal siguen al frente de este espacio único que une raíces vinícolas, hospitalidad y alta cocina bajo tierra, consolidándose como un referente enogastronómico en España.
“Con ARROPE queremos reforzar nuestra propia identidad: una cocina honesta, ligada al territorio, en diálogo constante con el vino y con la historia de estas bodegas”, explica Nauzet Betancort.
“La experiencia no se entiende sin el servicio cercano y el maridaje. Nuestro objetivo es que cada cliente se sienta arropado en un viaje que une vino, gastronomía y hospitalidad”, añade Roberto Simal.
Las galerías subterráneas del siglo XV de la bodega Yllera, restauradas y convertidas en un enclave único de enoturismo, seguirán siendo el telón de fondo de esta propuesta que combina tradición y vanguardia en cada detalle.
HORARIO:
Lunes – Martes: cerrado
Miércoles – Jueves: 13:30h – 15:30h
Viernes – Sábado: 13:30h – 15:30h y 20:30h – 22h
Domingo: 13:30h – 15:30h
