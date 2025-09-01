La Gastrobodega (Yllera), situada en Rueda, inicia una nueva etapa con nombre propio: ARROPE

Tras tres años de trayectoria, la Gastrobodega (de Yllera Bodegas y Viñedos) en Rueda, inicia una nueva etapa y pasa a llamarse ARROPE. El proyecto, ubicado en las bodegas históricas del Grupo Yllera, mantiene al mismo equipo y la misma esencia, pero con una identidad renovada y un nombre que lo define con voz propia.

El chef Nauzet Betancort y el sumiller Roberto Simal siguen al frente de este espacio único que une raíces vinícolas, hospitalidad y alta cocina bajo tierra, consolidándose como un referente enogastronómico en España.

El chef Nauzet Betancort y el sumiller Roberto Simal Yllera Yllera

“Con ARROPE queremos reforzar nuestra propia identidad: una cocina honesta, ligada al territorio, en diálogo constante con el vino y con la historia de estas bodegas”, explica Nauzet Betancort.

“La experiencia no se entiende sin el servicio cercano y el maridaje. Nuestro objetivo es que cada cliente se sienta arropado en un viaje que une vino, gastronomía y hospitalidad”, añade Roberto Simal.

Plato de verduras y hortaliza de nuestro entorno, trufa y papada ibérica Yllera Yllera

Las galerías subterráneas del siglo XV de la bodega Yllera, restauradas y convertidas en un enclave único de enoturismo, seguirán siendo el telón de fondo de esta propuesta que combina tradición y vanguardia en cada detalle.

HORARIO:

Lunes – Martes: cerrado

Miércoles – Jueves: 13:30h – 15:30h

Viernes – Sábado: 13:30h – 15:30h y 20:30h – 22h

Domingo: 13:30h – 15:30h