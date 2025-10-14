Castilla y León contará con un Presupuesto "realista y expansivo" que alcanza los 15.715 millones

Un total de 15.715 millones de euros. Que supone un crecimiento del 7,92 por ciento respecto al pasado año y que vuelven a ser los "más altos de la historia". Es el proyecto de Presupuestos de Castilla y León que acaba de presentar el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en rueda de prensa, acompañado por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, y la directora general de Presupuestos, María Isabel Campos.

"Estamos ante un buen proyecto que mantiene una fiscalidad moderada, priorizan la calidad de los servicios públicos, la protección de las familias y el crecimiento económico y el desarrollo rural", señalaba en su intervención Fernández Mañueco para recalcar a continuación que estamos ante "unas cuentas realistas y expansivas", y "acordes con las necesidades de Castilla y León", por lo que espera el respaldo de los grupos políticos en las Cortes para que puedan salir adelante.