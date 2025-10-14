Cortada la línea ferroviaria entre Madrid y Valladolid tras arrollar un Alvia a una persona

Nuevo suceso en la alta velocidad española. En este caso, la línea afectada es la que une Madrid y Valladolid, que se encuentra cortada en estos momentos después de que el tren haya arrollado esta mañana un Alvia a una persona en el kilómetro 142 del trazado, al que se accede por un camino agrícola, en un punto de cruce no autorizado dentro del término municipal vallisoletano de Hornillos de Eresma.

Fuentes de Adif informan de que el accidente se ha producido con el Alvia que sale de Madrid a las 9.15 horas, con destino Avilés, y ha afectado a varios trenes detenidos en algunas zonas o que no han podido salir de las estaciones de Valladolid y Segovia.

Además, señalan que el corte se ha producido en los dos sentidos.

A las 10.02 Adif ha avisado al 1-1-2 del arrollamiento de una persona en Hornillos de Eresma, y la persona ha fallecido, según confirman desde la Subdelegación del Gobierno.