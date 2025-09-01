Detenido un conductor ebrio y drogado tras una persecución a gran velocidad por las calles de Salamanca

La Policía Nacional detuvo a un varón por la presunta comisión de un delito contra la seguridad del tráfico y otro de resistencia y desobediencia grave tras protagonizar, ebrio y drogado, una persecución por las calles de Salamanca.

Según informó hoy la Policía Nacional, cuando el ahora detenido fue requerido por los agentes para que detuviese su vehículo, inició una huida haciendo caso omiso de las normas de circulación y conduciendo de manera temeraria.

Sufrió una salida de vía con el vehículo e inmediatamente después continuó su huida a pie, hasta que poco después se produjo su detención por parte de los agentes.

La Policía Nacional apuntó, en un comunicado recogido por Ical, que durante su huida, el detenido puso en peligro la seguridad de terceras personas y de los agentes que le perseguían al conducir de forma temeraria y sin respetar las normas de circulación.

El individuo carecía de permiso de conducción y dio positivo en posteriores pruebas de sustancias estupefacientes y alcohol. Además, los agentes hallaron dentro del vehículo dos navajas, una con cachas de madera y otra con cachas metálicas.

Tras la realización de las pruebas, procedieron a su detención y traslado a dependencias policiales antes de pasar a disposición del Juzgado en funciones de guardia de Salamanca.