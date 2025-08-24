La Diputación de Segovia impulsa la contratación de personas desempleadas en 208 entidades locales de la provincia

La Diputación de Segovia ha concedido ayudas a 208 entidades locales de la provincia para la contratación de personas desempleadas, dentro del Programa de Empleo Provincial 2025. Esta medida, gestionada por el Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, se consolida como una herramienta clave para dinamizar la economía rural, generar oportunidades laborales y apoyar la prestación de servicios de interés general en los municipios de la provincia.

El programa ha permitido la contratación de aproximadamente 270 trabajadores, que desempeñan labores en obras y servicios municipales de carácter social y comunitario. En esta edición, las ayudas alcanzan a 189 municipios, 13 entidades locales menores y 6 comunidades de villa y tierra, reflejando el amplio alcance de la iniciativa en el tejido rural segoviano.

El presupuesto total destinado al programa asciende a 1.750.000 euros, lo que supone un incremento del 9,3% respecto al año anterior. Estas ayudas, que varían en función del número de contrataciones y el tamaño de los municipios, están diseñadas no sólo para crear empleo, sino también para fomentar la cohesión social y contribuir a frenar la despoblación en la provincia. Las contrataciones subvencionadas tendrán una duración mínima de 90 días y un máximo de 180, pudiendo ser a jornada completa o parcial, siempre que ésta supere el 50% de la ordinaria.

La diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha subrayado la importancia de este programa afirmando que: “Favorecer el empleo en el medio rural es favorecer la economía de nuestros pueblos. Desde la Diputación creemos firmemente en la importancia de nuestro entorno rural y por ello apostamos decididamente por estas políticas de empleo, que redundan en el beneficio de todos los vecinos de nuestra provincia.”

Con esta convocatoria, la Diputación reafirma su compromiso de ser un motor de desarrollo económico y social para el medio rural, asegurando que los recursos lleguen a todos los rincones de la provincia.