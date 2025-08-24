La Feria del Tomate de Martín Muñoz de las Posadas consolida su éxito con récord de asistencia en su séptima edición

La VII Feria del Tomate ha vuelto a convertirse este sábado en una de las grandes citas del verano segoviano, reuniendo tanto a vecinos como a visitantes de dentro y fuera de la provincia. Enmarcada en la Caravana de Alimentos de Segovia, la feria consolida así su posición como un referente, superando la afluencia de ediciones anteriores y confirmando el interés creciente por el producto local.

El evento ha ofrecido un amplio programa de actividades: desde visitas guiadas al Huerto de Monje, hasta showcookings de pisto y gazpacho elaborados con tomates locales, pasando por música en directo, comidas populares y degustaciones en la Plaza Mayor del municipio. Uno de los momentos más destacados fue la entrega del Tomate de Honor al programa ‘Aquí la Tierra’ de TVE1, un magacín que, con un enfoque divulgativo y cercano, ha contribuido a poner en valor la gastronomía, el mundo rural y los productos de temporada. Además, tal y como ha destacado el alcalde de la localidad, José Antonio García, “dos de sus programas del año 2024 estuvieron dedicados a nuestros campos de girasol y a los cultivos de nuestras huertas”. Lástima que, por motivos ajenos a su voluntad “la cantidad de incendios que asolan nuestro territorio han requerido la presencia de sus profesionales en otros puntos de España y no han podido recoger su distinción”, ha explicado el alcalde, que ha entregado el tomate de honor a los hortelanos del municipio, que lo han recogido en nombre del programa.

Ya en la Caravana, en total, han participado diecisiete productores de la marca Alimentos de Segovia, junto a tres horticultores locales (Álvaro Iglesias, Daniel Ramos y Era, brotes y hortalizas para una nueva vida), todos ellos han mostrado su satisfacción al final de la mañana por las ventas realizadas y el buen ambiente vivido. Los socios presentes han sido: La Cruz de Hierro, Quesería Artesanal de Sacramenia, Merche’s Galletas, Charcutería Gourmet Henar, La Manitas de Sacramenia, Cáñamo Canniebas, Cerveza 90 Varas, A tu gusto!, Ahumados Artesanos Perser, Las Dos Antiguas, Mieles Entrehoces, Bodegas Valmenia, Quesos Moncedillo, Bodegas Navaltallar, HUMA Ahumados, Crema y Chocolate y Las Clarisas Convento de la Inmaculada.

La diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha destacado que “la Feria del Tomate es un homenaje a nuestro campo y la buena acogida por parte de todos los asistentes y el éxito de convocatoria demuestra que ya se ha consolidado como una cita indispensable para muchos”.

Con este nuevo éxito, la Caravana de Alimentos de Segovia continúa su recorrido por la provincia, reafirmándose como una plataforma para la promoción de la producción local y la puesta en valor del mundo rural. Las próximas citas serán la Feria de la Vendimia en Valtiendas, el 20 de septiembre y la V Feria de Alimentos de Segovia, que se celebrará el 27 de septiembre en la plaza mayor de la capital