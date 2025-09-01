El mayor manantial de Europa se encuentra en un pequeño pueblo de una treintena de habitantes

Tras el caluroso verano, los españoles han buscando sin descanso el lugar perfecto donde poder refrescarse. Y éste podría ser el mayor manantial de Europa, ya que se encuentra más cerca de lo que no cree, en un pequeño pueblo español, que cuenta con una treintena de habitantes.

Un manantial es una corriente de agua que proviene de una fuente subterránea o de entre las rocas y que emerge a la superficie. Algunos manantiales surgen por la filtración de agua de lluvia, nieve o por rocas ígneas, que dan lugar a las aguas termales.

Así, el caudal de algunos manantiales dependerá de las estaciones y del volumen de las lluvias, haciendo que los manantiales originados por la filtración se sequen en periodos de escasas precipitaciones. En cambio, los que poseen un caudal copioso pueden utilizarse para dar suministro a la población local. El origen del agua de manantial es precisamente lo que permite establecer varios tipos.

Se pueden distinguir tres tipos de manantiales: perennes, intermitentes o artesianos. Los perennes son un tipo de manantial en el que el agua proviene de una profundidad por debajo del nivel freático (la zona saturada), donde el flujo de agua se produce de forma constante.

Los intermitentes son un tipo de manantial que surgen cuando el agua viene de un nivel cercano al freático; por lo tanto, su agua solo emanará cuando la capa freática alcance su nivel más alto, o sea, durante la época de lluvia.

En último lugar, los pozos artesianos son manantiales artificiales provocados por el hombre, resultado de perforar a gran profundidad y cuyo nivel freático es superior al del suelo. El agua de manantial es considerada de alta pureza debido a la filtración natural de las capas de la Tierra, que la protegen de la contaminación.

Manantial Vozmediano

Pues el manantial más grande de Europa se encuentra en España, y más concretamente en el pequeño pueblo soriano de Vozmediano, en el nacimiento del río Queiles. Surge de una cueva de forma explosiva y ruidosa con enorme fuerza y presión y es el más caudaloso de Europa con una media de 1.500 litros por segundo, con lo que se podría llegar una piscina olímpica en menos de media hora.

Sus aguas proceden del deshielo de la cumbre del Moncayo y de las escorrentías que bajan por sus laderas y barrancos, naciendo en la cuenca del Duero, alimentando acuíferos subterráneos al infiltrarse a través de materiales permeables para después aflorar en Vozmediano y desviarse hacia la cuenca del Ebro. Al tratarse de un curso de agua preexistente que ha sido absorbido por el terreno para posteriormente emerger a la superficie hace que sea considerado como una “fuente vauclusiana” o “fuente resurgente”.

A lo largo de su cauce tiene varios saltos de agua, que se aprovecharon para piscifactorías y centrales hidroeléctricas. Las aguas del rio Val se le unen en la localidad de Los Fayos para después desembocar en el Ebro en Tudela. Este río tiene muchas leyendas, también depende de la riqueza hidrográfica del Moncayo, por eso a veces desaparece y vuelve a aparecer.

El agua del nacedero baja por una pendiente natural muy pronunciada, en tiempos pasados este agua hacía moverse dos molinos harineros y cuatro centrales eléctricas, actualmente dos de ellas siguen funcionando. No sólo el nacedero es espectacular, si no todo su entorno, así como el camino que, desde el centro del caserío, accede hasta él.

Se ubica al pie del Moncayo, divisando desde él el castillo en la cumbre y viendo como el agua baja saltarina por camino de moras, dando lugar en su recorrido a una piscifactoría. Hay un dicho popular para los pueblos que están en esta zona del Moncayo: “Moncayo traidor que haces pobre a Castilla y rico a Aragón”.

Otros atractivos de Vozmediano

Además de la riqueza natural, Vozmediano cuenta con otra serie de atractivos turísticos y monumentales que bien merecen una visita. De entre todos ellos destacan:

Castillo

La villa de Vozmediano se convirtió en un paso estratégico en la frontera entre Aragón y Castilla, también Navarra, y antes entre reinos cristianos y musulmanes, por su situación geográfica a los pies del Moncayo. El promontorio que alberga el castillo, acoge en sus laderas un caserío que distribuye las construcciones en pendiente de tortuoso callejero. Bajo el castillo los habitantes de la villa excavaron bodegas para los caldos que el microclima de esta tierra favorece para los frutos de sus cepas.

La fortaleza, que hoy acoge la necrópolis, se construyó sobre grandes peñascos dominando la población. El origen del castillo se remonta a la construcción de la torre del homenaje, torreón al que se accedía a través de una puerta elevada; en de una sus jambas se reutilizó una lápida romana. La fortaleza que ha llegado a nosotros es el resultado de la evolución constructiva de un edificio histórico del que existen datos desde el siglo XII. En su estructura se observan distintas etapas de construcción y ampliación que algunos autores han identificado con diferentes momentos: el recinto exterior es romano, la torre árabe y la muralla almenada es medieval.

Está construido sobre una base de piedra caliza y conservando dos recintos amurallados unidos en la parte meridional. La gruesa muralla exterior está construida con mampostería y cal y canto, coronada por pequeñas almenas. La altura de los muros se recreció en sucesivas fases tapiando el almenado preexistente sin desmochar.

El acceso al castillo se realiza por una torre de su recinto exterior a través de una puerta con arco apuntado y paso acodado, y protegida por un matacán en la parte superior. La fábrica es de sillería con abundantes marcas de cantero. Adosado al extremo suroriental del castillo, hay un cubo cilíndrico de sillería, un cubo artillero, a modo de refuerzo de época más reciente. Además de este hay otros cubos prismáticos al este y al suroeste del lienzo exterior.

El recinto interior es de planta rectangular. En uno de sus extremos se encuentra la recia torre del homenaje, de sillería. Esta torre, de enormes proporciones, presenta sección cuadrada. En ella se advierte que, hasta la mitad de altura, la fábrica es de mampostería con sillería en esquinas y en el perfilado de las saeteras. Se conservan los mechinales de apoyo de los canes del cadalso en el hueco del muro oriental. Esta torre conserva las puertas de acceso desde el exterior, y la de paso al patio de armas.

Ya en el interior de la torre, llama poderosamente la atención los arcos cruzados a varias alturas, que nos indican donde estaban los distintos pisos interiores. En 1429 llegó al castillo como capitán frontero de las tropas castellanas el Marqués de Santillana; en sus versos refleja las emociones de estas tierras.

Iglesia de Ntra Sra del Puerto

Se trata de un sencillo templo con elementos góticos en el cabe destacar dos caras femeninas, una con rasgos negroides y otra con tocado musulmán, que se encuentran en las dos claves de bóvedas.

Ruta de los hayedos del Moncayo

Para los amantes del senderismo, esta ruta circular ofrece la oportunidad de disfrutar de los hermosos hayedos del Moncayo y el nacimiento del río Queiles. La ruta comienza en el parking que hay junto a la Fuente del Sacristán, siguiendo las marcas del GR-90, éste tramo discurre por senda atravesando el hayedo, vamos en ligero ascenso, atrochando por las zetas de la carretera que cruzaremos en varias ocasiones hasta llegar al Prado de Santa Lucía, donde el visitante se puede encontrar con un antiguo Pozo de Nieve y la ruinas de la Ermita de Santa Lucia, una vez en el prado solo debemos seguir las indicaciones, se gira a la derecha y vamos durante apenas 1 kilómetro por carretera hasta otro cartel que seguiremos a la derecha y continuamos el paseo en suave descenso disfrutando del bosque y sus habitantes, ya por pista forestal hasta llegar de nuevo a la Fuente del Sacristán.