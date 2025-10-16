Muere un motorista al chocar en N-122 contra un camión cerca de Traspinedo (Valladolid)

Un motorista de 62 años ha fallecido este jueves por la mañana al chocar contra un camión en la carretera N-122 en las inmediaciones de Traspinedo (Valladolid).

El accidente, por causas que aún se investigan, se ha producido poco antes de las 9,30 horas de este jueves, han informado fuentes del servicio Emergencias 1-1-2 Castilla y León.

Las asistencias sanitarias desplazadas desde el cercano municipio de Tudela de Duero confirmaron el fallecimiento del motorista en el mismo lugar del accidente.