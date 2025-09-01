La Policía Nacional detiene a un hombre por sustraer más de 500 euros en productos en un establecimiento

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de hurto en un establecimiento comercial. Los agentes fueron comisionados, el pasado sábado, por la sala CIMACC 091 a un establecimiento comercial situado en Paseo de Zorrilla de la capital vallisoletana tras ser informados de que el personal de seguridad del establecimiento había retenido a un individuo, al que habían observado a través del sistema de videovigilancia mientras sustraía diversos artículos.

Según el testimonio de los vigilantes, el sujeto, portando una maleta roja, fue visto tomando unas gafas de sol y posteriormente varios blísteres de jamón, ocultándolos entre sus pertenencias.

El individuo intentó abandonar el centro comercial momento en el que fue interceptado por los vigilantes y trasladado al cuarto de seguridad, donde permaneció retenido hasta la llegada de la dotación policial.

Una vez en el lugar, los agentes procedieron a realizar un cacheo al sospechoso, encontrando en su poder un bote de colonia que, tras las gestiones pertinentes, se confirmó también como sustraído del establecimiento, además de las gafas de sol y los blísteres de jamón, entregados voluntariamente por el individuo.

El personal del centro comercial facilitó a los agentes una relación detallada de los artículos sustraídos, cuyo valor asciende a un total de 504,60 euros. Tras la verificación de los hechos, los agentes detuvieron al individuo por un presunto delito de hurto.

Una vez finalizado el atestado policial el arrestado pasó a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.