Siete localidades segovianas ampliarán o crearán suelo industrial en los próximos meses gracias ayudas de la Diputación

El Boletín Oficial de la Provincia publicaba esta semana la resolución de la convocatoria de 75.000 euros en ayudas destinadas a la favorecer el desarrollo, la ampliación, el planeamiento y la creación de suelo industrial en la provincia de Segovia, que finalmente distribuirá 73.073,88 euros entre siete de las ocho localidades que presentaron su solicitud en el mes de abril.

Así, la institución provincial, a través de su departamento de Desarrollo Económico permitirá a Boceguillas, Sanchonuño, Ayllón, Cantimpalos, Cuéllar, Vallelado y la Entidad Local Menor de Arroyo de Cuéllar, mejorar las condiciones para la llegada de empresas a sus términos municipales y, con ello, favorecer también la creación de empleo en su zona.

Según la resolución publicada en el BOP, mientras Vallelado y Boceguillas, con 14.000 euros de ayuda concedida a cada uno, serán los máximos beneficiarios de esta línea, Arroyo de Cuéllar percibirá 6.482,98 euros, sólo 393,02 euros menos que el propio Cuéllar. Además, Ayllón y Cantimpalos han resultado adjudicatarios de 9.574,47 euros cada uno, mientras que Sanchonuño recibirá 12.765,96 euros para destinar a la redacción, la revisión o la modificación de proyectos de urbanización a nivel técnico, de reparcelación, de actuación, de planes parciales, de estudios de detalle o de normas urbanísticas. No obstante, en cualquiera de estos casos el gasto subvencionable estará vinculado a la creación o ampliación de suelo industrial y deberá haber sido pagado en el momento de la presentación de la justificación.

Como ya explicó el diputado responsable del departamento, Óscar Moral, la realidad de la provincia presenta polígonos que carecen de planeamiento urbanístico y, por lo tanto, que dificultan la ampliación de suelo industrial y la llegada de nuevas empresas a los pueblos segovianos; circunstancias que han animado al equipo de Gobierno de la institución provincial a favorecer las condiciones a los ayuntamientos con el fin de que los municipios apuesten por abordar mejoras en sus zonas industriales, favoreciendo así la creación y el traslado de empresas, la contratación, la riqueza local y el desarrollo territorial.