Todos los incendios de Castilla y León, en nivel mínimo de peligro

Los seis incendios que aún permanecen activos en Castilla y León están ya todos ellos en nivel mínimo en el Índice de Gravedad Potencial, tras bajar este domingo 31 de agosto los de Porto (Zamora), uno de los más peligrosos del verano, y el de Barniedo de la Reina (León).

Junto a estos dos fuegos, el primero de ellos que afecta también a la localidad leonesa de La Baña y el segundo a la palentina de Cardaño de Arriba, hay otros dos incendios catalogados por Medio Ambiente como "activos", localizados en las localidades leonesas de Fasgar, el que más ha preocupado en los últimos días, y Colinas del Campo de Martín Moro.

De todos ellos, los incendios que más tiempo llevan activos son los de Fasgar, desde el 8 de agosto; Barniedo, se inició el día 13; y Porto, que comenzó el 14 de agosto a causa de un rayo.

Además de todos estos incendios que aún permanecen activos, el portal web de Medio Ambiente informa de que otros 16 fuegos ya se han dado por controlados.