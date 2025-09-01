Tormentas y niebla para arrancar septiembre en Castilla y León

Arranca el mes de septiembre en Castilla y León con la inestabilidad meteoróliga como gran protagonista, ya que se va a producir una bajada considerable de las temperaturas, y las tormentas volverán a aparecer en diversas zonas de la Comunidad. Y es que la Agencia Estatal de Metereología (AEMET) anuncia para este lunes 1 de septiembre chubascos de diversa consideración que permitirá que los incendios forestales que han arrasado este mes de agosto la Comunidad se puedan ver por concluidos.

Tal es así que durante la primera jornada del mes de septiembre se esperan intervalos nubosos, con probables bancos de niebla matinales en cotas altas. No se descarta nubosidad de evolución y chubascos dispersos en zonas de montaña del norte. Además, el viento será con predominio de componente oeste, flojo a moderado.

En lo que se refiere a las temperaturas, la AEMET se espera un ligero o moderado descenso, más acusado en las máximas y tercio oriental. Y es que los termómetros volverán a unas cifras más típicas de la primavera que de el verano, en el que aún nos encontramos.

En lo que se refiere a las mínimas en las ciudades de la Comunidad los termómetros oscilarán entre los siete grados de Burgos; los ocho de Ávila, Palencia y Soria; los 9 de León y Salamanca; los 10 de Segovia y Valladolid; y los 11 grados de Zamora.

Las temperaturas máximas en las capitales de provincia de Castilla y León, por su parte, se situarán entre los 20 grados de Segovia; los 21 de Ávila, Burgos, León, y Salamanca; los 22 de Palencia y Soria; y los 23 grados de Valladolid y Zamora.