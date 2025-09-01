Tres toros de Partido de Resina entraron en Cuéllar tras un deslucido encierro sin heridos

Los toros de Partido de Resina (antes Pablo Romero) han protagonizado este lunes un deslucido segundo encierro en Cuéllar (Segovia), al disgregarse la manada a la entrada de las calles de la villa donde tres astados entraron y otros tantos se dieron la vuelta y regresaron al campo. No hubo heridos.

Las reses de la ganadería sevillana salieron con fuerza desde los corrales del Cega para realizar los cinco kilómetros de tramo campestre.

Los caballistas se esforzaron por mantener compacta una manada que poco a poco y no sin dificultades, puesto que uno de los toros quedaba constantemente rezagado, fue llegando hasta la zona del Descansadero previa a la bajada del embudo en el caso urbano.

En esta zona, uno de los toros se adelantó al resto y provocó que el grupo quedara disgregado puesto que dos de los astados se negaron a realizar la bajada y se dieron la vuelta pese a los esfuerzos de los caballistas.

Un tercer toro también se dio la vuelta a mitad del descenso dejando el encierro urbano con solamente tres bravos junto a los mansos camino del coso.

Ya en las calles de Cuéllar, y pese a un primer momento de tensión en el que uno de los toros se dio la vuelta apenas iniciada la avenida Camilo José Cela, el resto del encierro urbano transcurrió sin apenas incidentes, con la manada prácticamente compacta pero con la separación suficiente entre los cabestros y los bravos para que pudiesen brillar las carreras de los mozos.

Por detrás, los caballistas se afanaban sin éxito en marcar el camino a los tres toros que se negaban a ser guiados hasta las calles de la localidad.

Estos toros serán lidiados por los diestros Francisco Javier Sánchez Vara, Jesús Enrique Colombo y André Lagravere. El encierro de mañana, martes será protagonizado por reses de la ganadería portuguesa Rosa Rodríguez.