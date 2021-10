Esquerra avisa al Gobierno: ahora mismo votaría “no” a los presupuestos del Estado

Como en toda negociación política, de entrada, los actores plantean posiciones de máximos para tratar luego de conseguir el máximo de réditos posibles. En este sentido, Esquerra se ha querido descolgar hoy con un serio aviso al Gobierno y ha anunciado que, en estos momentos, votaría que “no” a los presupuestos generales del Estado (PGE). Este “no”, no obstante, está abierto a revisión porque están predispuestos a negociar para obtener recursos para Cataluña.

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, se ha mostrado dura con el Gobierno porque considera que no están siendo tratados como “socio prioritario” ya que siguen sin conocer los detalles de las cuentas: tan solo conocen lo que ha trascendido públicamente, pero no las cuestiones concretas de cada ministerio. “Todavía no hemos comenzado una negociación. Ahora mismo no hay motivo para que Esquerra facilite los presupuestos y no se sume a una enmienda a la totalidad”, ha añadido. “Ahora mismo estamos muy lejos, pero eso no significa que no queramos negociar”, ha proseguido Vilalta, quien avisa que aunque el año pasado facilitaron la aprobación de los PGE, este año no va a ser igual.

Los republicanos reconocen que el Gobierno ha cumplido con algunos de los compromisos contraídos en las cuentas de 2021 (levantar el control financiero de la Generalitat, abrir un debate sobre la reforma fiscal, la moratoria de los autónomos o algunos traspasos), pero ha criticado la falta de transparencia sobre la ejecución de las inversiones. Además, también ha dejado entrever que contempla este año pedir el traspaso de Rodalies, aunque el PSC y el Gobierno prefieren dejarlo fuera de la negociación presupuestaria y ha asegurado que cuando llegue el momento se detallarán las exigencias del partido para dar su plácet a las cuentas.

“Tienen muchos deberes pendientes, que los hagan”, ha señalado Vilalta. Esquerra es el partido determinante para aprobar los presupuestos ya que el Gobierno solo tiene posibilidad de salir adelante con la mayoría de la investidura. No obstante, de momento no ha empezado aún el recorrido parlamentario de las cuentas porque por ahora solo han sido aprobadas por el ejecutivo español y, por tanto, todavía no hay fecha asignada para las enmiendas a la totalidad (primera votación de los PGE en el Congreso).

El Prat

Vilalta, como ayer aseguró ya el president Pere Aragonès, ha explicado que Esquerra no tiene encima de la mesa ninguna propuesta alternativa para ampliar El Prat y ha avisado que tampoco están abiertos a que se amplíe. Solo están predispuestos a hablar sobre cómo “mejorar” la infraestructura. “Algunos están haciéndole el juego a AENA”, ha dicho, en referencia al vicepresident Jordi Puigneró, que lidera el estudio de diversos escenarios para conseguir la ampliación del aeropuerto.

12 de octubre

Vilalta también se ha mostrado muy dura con el Día de la Hispanidad y ha dicho que Esquerra no va a celebrar un “genocidio por el cual el Estado todavía no ha pedido perdón”. También ha equiparado la independencia de los países americanos con la de Cataluña. “Estos territorios no han querido estar más sometidos a la Corona española. Como ellos, trabajamos para ser un Estado independiente”, ha afirmado. .