La Generalitat aumenta el presupuesto para el catalán y se “olvida” de la industria en plena salida de la crisis

Los presupuestos de la Generalitat de 2022 siguen lejos de satisfacer a los potenciales socios de la Generalitat: PSC, CUP y Podemos. Y menos aún cuando tiene partidas, como la industria, que apenas consiguen arañar un ínfimo incremento: de hecho, técnicamente, no crece porque pasa de 50,3 en los presupuestos de 2020 a 50,4 millones en los de 2022. Como contraste a este “olvido” del sector manufacturero, sí suben sustancialmente otras partidas simbólicas, como el dinero destinado a la Lengua Catalana, que pasa de 41 millones a 47 millones.

Lo cierto es que esta partida relacionada con la industria es más que sensible para las tres formaciones. El PSC ya reprochó ayer el volumen de inversión mientras que la CUP y Podemos siempre han puesto el acento en un cambio de modelo de económico, que pasa por desterrar los macroproyectos que bautizan como “sociovergentes” (en alusión a PSC y JxCat), en referencia a Hard Rock, los Juegos Olímpicos de Invierno o la ampliación del aeropuerto de El Prat, y por apostar por una reindustrialización.

Si bien, echando un vistazo a los números, se puede constatar cómo la industria se queda estancada y no incorpora ni un euro de los fondos europeos Next Generation, mientras el Turismo crece: pasa de los 155 millones a los 165 millones de euros. En la memoria explicativa, el Govern explica que de los 50,4 millones, casi la totalidad (49 millones) se destinan a dar apoyo para proveer herramientas de transformación empresarial.

Tampoco gustará excesivamente a la CUP los pocos esfuerzos que dedica el Govern a vivienda: en este sentido, la Generalitat concentra todo el incremento en los fondos europeos. Los cuperos exigen llegar a los 1.000 millones de euros, pero la Generalitat se queda en 769 millones. Sí es cierto que se ha incrementado el volumen, pero todo gracias a la Unión Europea porque de los 389 millones que crece el presupuesto entre 2020 y 2022, 386 millones corresponden a los Next Generation.

En cambio, la Generalitat sí destina esfuerzos a subir la partida en la promoción del catalán y el Govern aduce que hay que “paliar” el uso “deficitario” del catalán o “las tendencias no favorables” en determinados ámbitos. “Se amplía el apoyo a proyectos de entidades empresariales, culturales, deportivas, asistenciales, que contribuyen activamente a cohesionar la sociedad con la lengua como eje vertebrador”, exponen en la memoria explicativa.

Lo cierto es que el proyecto de presupuestos de este 2022 se sitúa en 38.139 millones de euros, lo que supone un incremento de 5.618 millones de euros comparado con el de 2020, aunque en gran parte se debe a los fondos europeos (2.142 millones de euros), a las transferencias del Estado (1.036 millones) y al aumento de la recaudación en los impuestos propios de la Generalitat (588 millones).

La Generalitat prioriza a la CUP como socio para aprobar los presupuestos y ha lanzado guiños en las últimas horas (destina cuatro millones de euros a un plan piloto para la Renta Básica Universal y 800.000 euros a una consulta para la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030), pero los anticapitalistas han puesto las cosas muy difíciles. Una de las organizaciones que integran al grupo parlamentario (Endavant) ya ha pedido votar en contra de los presupuestos, aunque la portavoz en el Parlament, Eulàlia Reguant, ha apostado por negociar “hasta el último momento”.

“El acuerdo de investidura con ERC no saltará por los aires si no aprobamos los Presupuestos. Era un acuerdo de investidura no de legislatura, y nosotros seguiremos trabajando para este giro a la izquierda”, también ha dicho Reguant en una entrevista de Catalunya Ràdio este miércoles recogida por Europa Press. Reguant ha reclamado que sean unas cuentas que “la CUP pueda aprobar o se pueda abstener, porque es lo mejor que pasaría o que tiene que pasar” en Cataluña.